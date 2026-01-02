IU pide superar el debate sobre la unidad de la izquierda: «Quién quiera estar que se quede»

El líder de IU, Antonio Maíllo. Javier Lizon | EFE

Las organizaciones que componen el espacio llamado izquierda alternativa han comenzado el año tal y como lo terminaron, enzarzados en el debate sobre la unidad electoral. Este viernes, el líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha abogado por «pasar de pantalla» y zanjar los desencuentros para superar este debate y centrarse en las propuestas del nuevo ciclo electoral. «Quien quiera unirse que se una y quien quiera seguir solo que lo explique o que los electores lo castiguen», ha afirmado en una entrevista en RNE.

«El momento de la responsabilidad exige también una política de renuncia», señala Maíllo, que resta importancia a que alguna formación, en referencia a Podemos, quiera ir en solitario: «Cero melancolía y cero nostalgia». En su opinión, «vale la pena ofrecer un instrumento electoral que genere una nueva reconexión con la gente» con una propuesta unitaria que responda al «mandato de amplios sectores progresistas y de izquierda».

La experiencia de Extremadura, donde la coalición entre Izquierda Unida y Podemos logró mejorar los resultados del 2023 y frenar la sangría que venía experimentando el espacio político en el ciclo anterior ha abierto un debate. Maíllo cree que debe de servir como ejemplo que lo que funciona es la política «desde el terreno» sin irrupciones de Madrid y que «la clave no es el veto». El líder de IU también defiende que en el centro deben estar las políticas.

Ante la compra de material israelí por la empresa Airbus, Maíllo asegura que le «parece fatal» pero también se muestra prudente: «Estamos recabando información, aún no se ha acabado el debate». Quiere confirmar que esa compra es de material civil y si cumple con el real decreto del Gobierno. Una norma, que reconoce «que no les gusta» y continúan reclamando un embargo total al material militar de Israel. Maíllo también defiende la continuidad del gobierno de coalición, pese los casos de corrupción en el PSOE.

De hecho, cuando la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, exigió a Pedro Sánchez una remodelación de Gobierno, Maíllo la desautorizó, alegando que esta petición no estaba consensuada entre las organizaciones que forman parte del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso.