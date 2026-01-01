La violencia de género, detonante del parricidio de Nochevieja en Fuenmayor

El joven detenido como presunto autor del crimen de su padre Guardia Civil | EFE

Uno de los días más festivos del año, el último de 2025, se tiñó de tragedia en Fuenmayor (La Rioja) tras lo que parece ser un homicidio ocurrido sobre las cinco de la tarde tarde del 31 de diciembre en el número 9 de la calle Veracruz. Un crimen que tuvo su origen, según ha indicado la Guardia Civil, en un caso de violencia de género.

Una fuerte discusión en el ámbito familiar desató los hechos, de los que se conocen pocos detalles. El muerto es el padre de una familia numerosa, de 54 años, que regentaba un negocio de panadería en la localidad. El detenido es uno de los hijos del fallecido, de 19 años y que, según versiones aún no confirmadas oficialmente, habría atacado a su padre con un cuchillo.

Según explica la Guardia Civil, en el origen de la muerte del hombre había un caso de violencia de género que «habría derivado en un caso de violencia doméstica». Así, la investigación apuntaría a que el hijo habría matado a su padre para evitar el maltrato a su madre, aunque los detalles del caso están aún poco claros.

La pelea alertó incluso a los vecinos de la vivienda, una modesta casa de dos plantas. Según cuentan en la localidad, se trataba de una familia española que había vivido en varios municipios con anterioridad, pero que llevaba en el pueblo ya unos cinco años, y que estaba perfectamente integrada.

Al lugar de los hechos se trasladaron los servicios de emergencia tras el aviso, que llegó a las 17.20 horas, pero que no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre. Hasta última hora de la noche siguieron en el lugar del suceso equipos de Criminalística, de Seguridad Ciudadana y de Policía Judicial de la Guardia Civil, que mantuvieron acordonadas durante horas las calles adyacentes.

El cuerpo del padre de familia fue evacuado del lugar sobre las 21 horas hacia el Instituto de Medicina Legal de Logroño. El juez responsable del caso ha decretado el secreto del sumario.

Por su parte, el alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, explicaba este jueves a Efe que la Corporación tiene previsto reunirse a lo largo de la jornada para valorar lo sucedido y decidir si convoca algún acto. Peso ha explicado que el pueblo se encuentra «en shock y no se acaba de creer» que haya ocurrido este crimen, los vecinos están «confundidos y sorprendidos» por este suceso.

El matrimonio y sus cuatro hijos -el presunto autor de los hechos y otros tres menores- se instalaron hace unos cinco años en esta localidad riojana, donde llevaban una vida «normal», según el alcalde.

Ha explicado que los servicios sociales han atendido a la viuda y a los tres hermanos, quienes se han trasladado a un piso social en Logroño.

La muerte del vecino de Fuenmayor es el segundo homicidio ocurrido en La Rioja en el 2025. Otro municipio riojano, en este caso Haro, fue el lugar del anterior crimen. Miriam, que así se llamaba la víctima, murió a manos del hombre con el que convivía, quien fue detenido en la misma tarde gracias a la rápida colaboración ciudadana.