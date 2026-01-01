Feijoo remitirá a la jueza los mensajes que envió a Mazón el día de la dana

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios de comunicación para hacer el balance del año 2025, este lunes en la sede del partido, en Madrid ZIPI ARAGON | EFE

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, enviará a la jueza que investiga las consecuencias de la gestión de la dana los mensajes que intercambió con el entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, entre las 19.59 y las 23.29 horas del día en el que tuvo lugar la tragedia, el 29 de octubre del 2024.

Así lo confirmó el líder de los populares en una entrevista concedida a Servimedia. «Voy a seguir colaborando con los jueces y no voy a hacer lo que hace el Gobierno, diciendo que los jueces prevarican, borrando los mensajes o cambiando de móvil. Eso se lo dejo al Gobierno, al presidente del Gobierno y a sus colaboradores. Si la jueza quiere saber cuál es los mensajes a efectos de saber qué es lo que estaba pasando en Valencia aquella noche, no tenga ninguna duda de que, de la misma forma que he colaborado, voy a seguir haciéndolo», avanzó el líder de la oposición.

Feijoo ya envió a la jueza el pasado 23 de diciembre los wasaps que le escribió Mazón durante las horas de la catástrofe, si bien no incluyó sus respuestas y se limitó a contextualizarlas. La jueza de la dana firmó un nuevo auto el 29 de diciembre para ofrecerle la posibilidad de aportar también esos mensajes. Una propuesta que el presidente de los populares aceptará. «En cuanto tenga un notario de guardia, le volveré a citar, le volveré a enseñar mi móvil, transcribirá los mensajes y se los remitiré a la jueza», explicitó.