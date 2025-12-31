Sánchez hace un canto a sus medidas sociales en un vídeo de felicitación del año sin mencionar la corrupción

Pedro Sánchez en su mensaje de Navidad subido a sus redes sociales

Pedro Sánchez ha querido poner punto y final al 2025 haciendo un balance, mes a mes, de los logros de su Ejecutivo. Lo ha hecho en redes sociales y sin mencionar ninguno de los escándalos de corrupción o acoso que acechan tanto a Gobierno como partido.

Al igual que hiciese el pasado 15 de diciembre —cuando compareció para desgranar las políticas implementadas durante los últimos doce meses—, el presidente del Gobierno no ha incluido en su discurso temas candentes del año que finaliza como la ausencia nuevamente de Presupuestos Generales del Estado, la debilidad parlamentaria de su Gobierno o los casos de corrupción o los de acoso laboral y sexual que acosan a su partido.

El secretario general del PSOE ha centrado su discurso en X en datos económicos y sociales, además de destacar el plano internacional poniendo como ejemplo su oposición a incrementar el gasto en defensa al 5 %, como se exigió en la OTAN. «Nos plantamos ante la exigencia de la OTAN. España no recortará en sanidad o en Acción climática, los servicios públicos son los primeros», ha asegurado.

Hoy finalizamos 2025 y hacemos balance de todo lo alcanzado en este aÃ±o.



En 2026, seguiremos trabajando para mejorar la vida de la gente. pic.twitter.com/C4gBYhIObC — Pedro SÃ¡nchez (@sanchezcastejon) December 31, 2025

Asimismo, también ha aprovechado la ocasión para sacar pecho de las medidas para detener el «genocidio» en Gaza, que, según él, capturan el sentir mayoritario de la sociedad español.

No obstante, y en este sentido, Sánchez ha obviado el engañoso embargo de compra de armamento a Israel, que la semana pasada, tres meses después de su anuncio, ya se ha saltado y que ha vuelto a tensionar a la coalición de Gobierno por la negativa de Sumar.