Muere el histórico dirigente socialista Fernández Marugán, diputado en ocho legislaturas

El exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán, diputado en ocho legislaturas y Defensor del Pueblo en funciones durante cuatro años, falleció ayer a los 79 años. Nacido en Cáceres en 1946 y economista de formación, comenzó a militar en el partido en 1974, logró por primera vez escaño en el Congreso en 1982 y se despidió de la Cámara en el 2011, tras 29 años de diputado.

Ligado al sector partidario de Alfonso Guerra, en 1984 entró a formar parte de la Ejecutiva del PSOE, donde años más tarde asumiría temporalmente responsabilidades del área de Finanzas y de tesorero del PSOE en sustitución de Guillermo Galeote, a raíz del proceso de investigación del caso Filesa sobre financiación irregular del partido. Intervino además en la redacción de la ley de financiación de los partidos, en la ley de huelga y en la preparación de programas electorales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dedicó unas palabras en su cuenta de la red X y afirmó que nos deja un «socialista de convicciones firmes y ex Defensor del Pueblo». Según el jefe del Ejecutivo, Marugán fue siempre «un ejemplo de servicio público, integridad y compromiso con la ciudadanía». «Hizo país, hizo partido», remachó antes de enviar un «cariñoso abrazo a su familia y amigos».

El PSOE, por su parte, escribió en su cuenta de la red X que ha sido un «honor» haberle tenido en sus filas y haber podido aprender tanto de él: «Seguiremos tu forma de hacer y entender la política desde el respeto y el cariño, Paco».