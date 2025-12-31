El Gobierno tiene paralizadas leyes en el Congreso para no perder votaciones y mantiene su veto al Senado
MADRID / LA VOZ
Sánchez lleva casi dos años sin someterse a la sesión de control en la Cámara Alta y tres años son convocar el debate de la nación31 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La falta de mayoría parlamentaria y el deseo de Pedro Sánchez de no sufrir más derrotas en el Congreso con un calendario electoral que incluía los comicios en Extremadura y los de Aragón, Castilla y