El Consejo de Ministros aprueba más de 2.000 millones en gasto en defensa

La ministra Margarita Robles, Pedro Sánchez y el almirante general Teodoro López durante su videoconferencia con las tropas desplazadas en misiones en el exterior. Borja Puig de la Bellacasa / Pool Moncloa | EFE

El último Consejo de Ministros del 2025, celebrado el pasado 23 de diciembre, aprobó una inversión de más de 2.000 millones de euros en gasto militar. El Gobierno envía así un mensaje de compromiso a la OTAN, después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, rechazara aumentar el gasto en defensa hasta el 5 %, a pesar de que todos los aliados, incluida España, firmaran ese compromiso. El Ejecutivo alega que con un 2,1 % es suficiente para el cumplimiento de los objetivos y las capacidades militares asignadas por la Alianza Atlántica.

De los 2.001.217.462,76 euros autorizados por el Consejo de Ministros, más de la mitad se dedicarán a la adquisición de camiones medios y pesados de transporte táctico, con más de mil millones de euros asignados. La finalidad, según la reseña del Consejo de Ministros, es «completar y mejorar la cobertura de camiones medios y pesados de transporte táctico de las unidades», así como «afrontar la renovación de la flota en aquellos que hayan finalizado o estén alcanzando el final de su ciclo de vida».

Con estas adquisiciones, según Defensa, las Fuerzas Armadas serán capaces de operar en todo tipo de entornos y de integrarse en estructuras multinacionales para asegurar la protección de la población y el control del territorio y los recursos.

Cien millones a la OTAN

El resto del gasto militar aprobado por el Gobierno se destinará entre otras cuestiones a la construcción de nuevos depósitos y conducciones de combustible en la base naval de Rota (Cádiz), la construcción de cuatro submarinos de la serie S-80, las obras del futuro acuartelamiento en Toro (Zamora), la protección de la infraestructura digital y la mejora de infraestructuras estratégicas.

Además, se aprobó un nuevo aporte de cien millones de euros a la OTAN para las ayudas a la defensa de Ucrania. Según el Gobierno, esta contribución «responde a la necesidad trasladada por el Consejo Atlántico de la OTAN y al compromiso de las naciones participantes de contribuir a la asistencia de la defensa de Ucrania, mediante el fortalecimiento de sus capacidades defensivas».