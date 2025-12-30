El Ejecutivo insiste en estirar la legislatura sin Presupuestos y al margen del Congreso

La ministra y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Alberto Ortega | EUROPAPRESS

El presidente les ha puesto deberes a sus 22 ministros. Cada uno debe presentar tres o cuatro medidas sociales que sean «ambiciosas, disruptivas y vendibles» y que se puedan llevar a la práctica sin depender del Congreso, donde carece de mayoría parlamentaria. «Todavía quedan muchos desafíos por solventar. Hay mucho que se puede hacer que no tiene que tener rango de ley», aseguró la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en una entrevista en la cadena Ser. La también titular de Inclusión respondió así al preguntarle por la información de El País sobre la petición hecha por Pedro Sánchez a su Gabinete el pasado noviembre. «De ninguna manera» va a acabar la legislatura porque no haya Presupuestos, insistió la socialista, que defendió que proponer iniciativas que no precisen de la convalidación de las Cortes «no las convierte en malas medidas», y que se respetará «escrupulosamente» la pirámide normativa del Estado de derecho.

«La lógica es que aguante»

Coincidió con ella la presidenta de la Cámara Baja y secretaria general de los socialistas de Baleares, Francina Armengol, que argumentó que el Parlamento «funciona» y prueba de ello, dijo, es que se aprobaron «más de 50 leyes en dos años». En declaraciones a los medios de comunicación durante la copa de Navidad de su formación y a preguntas sobre un hipotético adelanto electoral, apuntó que esta «es una prerrogativa que tiene el presidente y él tomará la decisión cuando crea. La legislatura acaba en el 2027 y tiene toda la lógica que aguante».

Armengol opinó que la incapacidad para aprobar unas nuevas cuentas públicas no es razón suficiente para llamar a las urnas con antelación y recordó que varias autonomías se encuentran en esa situación: «Muchas de ellas no tienen presupuestos, Baleares, por ejemplo. Y no tienen intención de adelantar elecciones aunque la carga legislativa que sacan es mucho menor. Si esos son los motivos para adelantar elecciones, muchas comunidades lo tendrían que hacer». De hecho, indicó que muchos Gobiernos regionales en manos de los populares están sometidos «a los caprichos» de Alberto Núñez Feijoo. «Lo que hace el PP a nivel estatal, de forzar a sus presidentes autonómicos a avanzar elecciones por si benefician a Feijoo, es un escándalo para una España plural y de autogobierno en la que creo», lamentó. «Una persona que entiende así el Estado no puede ser presidente», remató.

También el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, valoró que la «única obsesión» del jefe de la oposición es «derrotar» al Gobierno de coalición y acabar él como presidente, y le advirtió de que los presidentes se eligen por mayorías parlamentarias y no son «caprichos personales». El político canario acusó a Feijoo de comprar las tesis de la ultraderecha «por supervivencia y temor», y de hacer un discurso que «raya el racismo, la xenofobia y el aplastamiento de los derechos humanos», tras defender la actuación del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, al desalojar a 400 inmigrantes sin techo de un antiguo instituto sin darles alternativa habitacional. Una crítica que también hizo la titular de Ciencia, Diana Morant, quien culpó al popular de haber «institucionalizado el odio a las personas migrantes, algo muy peligroso para la convivencia e injusto para este colectivo», concluyó.