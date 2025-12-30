Cinco detenidos en Ciudad Real por delitos de homicidio y agresión grupal en locales de carretera

Imagen de archivo de la Policía Nacional en Ciudad Real POLICÍA NACIONAL | Europa Press

La Policía Nacional ha detenido en Tomelloso (Ciudad Real) a cinco varones a los que se les imputa la comisión de un delito de homicidio contra un hombre de 58 años en un pub de carretera de Valdepeñas. Los presuntos autores están acusados de agredir violentamente en grupo a clientes en este tipo de locales y abandonarlos gravemente heridos fuera de los establecimientos.

Según ha informado este martes la Policía Nacional en nota de prensa, los agentes iniciaron una investigación el pasado mes de julio tras un incidente en un local de carretera de Valdepeñas en el que un varón de 58 años fue encontrado «extremadamente grave» y tirado en el suelo en el aparcamiento del establecimiento. La víctima, que tuvo que ser ingresada en la UVI del Hospital General Universitario de Ciudad Real, falleció finalmente a causa de las graves heridas y contusiones que presentaba.

Los investigadores determinaron que se trataba de un grupo de cinco varones que actuaban siguiendo siempre un mismo patrón: increpaban a algún cliente que en ese momento se encontrase jugando en la máquina tragaperras del local hasta el punto de sacarlo al exterior, donde le propinaban una violenta paliza y lo dejaban abandonado y gravemente herido.

Además los autores se organizaban antes de la agresión, ya que uno de ellos previamente salía al exterior para arrancar y tener preparado el vehículo para poder recoger al resto nada más terminar la agresión y huir del lugar antes de la llegada de la policía. Las pesquisas policiales determinaron que la investigación de Valdepeñas estaba ligada a otra investigación de la Policía Nacional en Cuenca capital, donde un varón adulto habría sido agredido en similares condiciones en un bar de carretera de esa localidad.

De acuerdo con la investigación, cuatro de estos cinco jóvenes detenidos fueron los autores de una agresión a un hombre que jugaba en la máquina tragaperras de ese local conquense, al que como en otras ocasiones sacaron del establecimiento y agredieron violentamente hasta dejarlo herido grave y tirado en la calzada. La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para averiguar si los detenidos pudieran haber estado implicados en otros hechos similares.