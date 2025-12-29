Un pediatra, una deportista extrema y un montañero vasco mueren en un alud en el Pirineo aragonés

Doménico Chiappe MADRID / COLPISA

Jorge García Dihinx y Natalia Román.
Practicaban esquí de travesía y fueron aplastados por la nieve. Otra mujer resultó herida y dos lograron salir ilesos y dar el aviso

29 dic 2025 . Actualizado a las 21:19 h.

Un grupo de seis personas se movían por un área donde se practica el esquí de travesía, cerca del mediodía de este lunes, cuando les sorprendió un alud. Cuatro quedaron enterradas bajo la nieve. Tres

