El Gobierno admite que autorizó a Airbus a comprar material militar a Israel pese al embargo
MADRID / COLPISA
El Ejecutivo activó en el Consejo de Ministros de la semana pasada una de las excepciones «por motivos comerciales»29 dic 2025 . Actualizado a las 20:35 h.
El Gobierno excluyó a Airbus del embargo que impuso hace tres meses, vía decreto ley, sobre las empresas españolas a comerciar con material militar con Israel «por el genocidio en Gaza». Lo hizo la semana pasada,