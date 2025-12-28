El PSOE expedienta a un concejal de la localidad jienense de Martos por difundir un vídeo con cánticos machistas

Una captura del vídeo difundido en el perfil de TikTok de Manuel Cortés.

El alcalde de la localidad jienense de Martos, Emilio Torres, ha expedientado al concejal de su equipo de gobierno socialista Manuel Cortés tras difundir este un vídeo en redes sociales donde aparece entonando cánticos machistas y sexistas.

Además, el regidor ha retirado las delegaciones y competencias al concejal, a quien ha instado a presentar su acta de edil de la Corporación municipal de Martos. A través de un comunicado, el PSOE jiennense ha señalado que actúa "al amparo del artículo 83 de los Estatutos Federales" del partido y, al mismo tiempo, solicita que se aplique la suspensión cautelar de militancia del edil en base al artículo 90.

«Queremos trasladar a la ciudadanía que este comportamiento no representa ni comparte los valores de esta institución ni de este equipo de Gobierno», ha señalado el alcalde en un comunicado.

Torres ha destacado su «rechazo y condena rotunda» a estos comportamientos y ha reiterado su compromiso con «la defensa del feminismo y la dignidad de las personas», ha añadido el alcalde marteño.

Este sábado el PSOE de Jaén anunció la apertura de un expediente disciplinario al concejal Manuel Cortés y solicitó a la dirección federal del partido que se aplique la suspensión cautelar de militancia del mismo.

El PSOE de Jaén refuerza su condena rotunda «de este tipo de comportamientos, vengan de donde vengan, y por eso actúa en consecuencia para depurar las responsabilidades que sean oportunas», se lee en el comunicado de los socialistas.

«Son actitudes inadmisibles y repugnantes que no vamos a consentir en esta organización, porque son totalmente contrarias a los valores y principios del feminismo y la igualdad que nos inspiran”, concluye la nota informativa que recoge Efe.