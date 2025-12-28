Inundaciones y grandes crecidas de ríos en una noche de temporal en Málaga

Bomberos de Marbella trabajan tras la caída de un árbol por el temporal Juan Carlos Domínguez | EFE

El temporal de lluvia y viento que azota la provincia de Málaga, que supuso el aviso rojo de la Aemet hasta las 4.00 horas de esta madrugada, ha provocado inundaciones en algunos municipios de las zonas más afectadas y grandes crecidas de ríos, como es el caso del Guadalhorce, que ha superado los 5,5 metros.

Una de las localidades más afectadas ha sido Cártama, como suele ocurrir cuando hay lluvias torrenciales en el valle del Guadalhorce, con calles inundadas en las zonas de Doña Ana y Estación de Cártama, barriadas que incluso han llegado a quedar incomunicadas. El río Guadalhorce a su paso por este municipio ha registrado una importante crecida en pocas horas, superando los 5,5 metros, e incluso se había salido de su cauce en algún punto sobre las 23.00. El alcalde del municipio, Jorge Gallardo, ordenó avisar entonces a los vecinos de las zonas que podrían verse afectadas, para que estuvieran atentos ante las inundaciones que se estaban produciendo.

En la capital de Málaga, numerosas dotaciones de Policía Local, Bomberos y Protección Civil han actuado por la noche, reforzando la vigilancia en las zonas de Campanillas, Churriana y Carretera de Cádiz. Además, se enviaron efectivos a las inmediaciones del río Guadalhorce, ante su rápida crecida, para alertar a la población del entorno.

Protección Civil ha recomendado por la megafonía de sus vehículos a los vecinos de Santa Amalia (Campanillas) que subieran a los pisos superiores de sus viviendas por precaución. Algunos de estos vecinos han desalojado las casas y se han desplazado a hogares de familiares. Además, el Ayuntamiento ha habilitado alojamiento en la asociación de vecinos El Romeral, en Alhaurín de la Torre, la zona segura más cercana.

El Centro de Coordinación Operativa Local de Málaga se constituyó debido a las fuertes lluvias AYUNTAMIENTO | EUROPAPRESS

Las lluvias también han obligado a desviar a aeropuertos cercanos numerosos vuelos que tenían previsto llegar al aeródromo malagueño. La tormenta, incluso con granizo en muchas zonas, ha afectado a otros municipios como Monda, Coín, Alhaurín el Grande o el litoral de la Costa del Sol Occidental, principalmente Marbella.

El temporal sigue manteniendo a la provincia de Málaga en aviso naranja y se deja notar a esta hora en la comarca de la Axarquía, con intensas lluvias en municipios como Rincón de la Victoria o Vélez-Málaga. La Axarquía estará en aviso naranja hasta las 14.59 horas de este domingo, por lluvias acumuladas de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas.