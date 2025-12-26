El Gobierno vuelve a aplazar la presentación de los Presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Borja Sánchez-Trillo | EFE

La historia se repite. El Gobierno ha vuelto a empujar, como quien con disimulo mueve la linde para ganar terreno al vecino, la fecha comprometida para aprobar el primer proyecto de Presupuestos de la legislatura. En esta ocasión se concede en torno a mes y medio de tregua. Primero, dejó pasar el 30 de septiembre, el plazo máximo que fija la Constitución. Reconoció después que no los tendría listos antes de que acabara el año, como prometió Pedro Sánchez. Y tanto la ministra de Hacienda como la nueva portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ya admiten que la fecha apuntada por María Jesús Montero el pasado 18 de noviembre ha quedado igualmente obsoleta.

La vicepresidenta primera fijó en aquel momento para mediados de febrero la presentación del proyecto. Ahora, el Ejecutivo se mueve en una horquilla más amplia y más ambigua, el primer trimestre de 2026. Posterga así un varapalo parlamentario muy difícil de soslayar en una legislatura enormemente frágil, porque, a día de hoy, no tiene apoyos parlamentarios suficientes para sacar las cuentas adelante.

El principal escollo (no el único) es Junts, que ni siquiera está dispuesto a sentarse a hablar. En el entorno de ministra se muestran convencidos de que solo cuando el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont regrese de Cataluña, lo que calculan que podría ocurrir una vez el Tribunal Constitucional se pronuncie «en marzo o abril», la formación se «recompondrá» y «tomará decisiones». Si las cuentas se presentan a finales de marzo, el debate totalidad — en el que los grupos deciden si aceptan tramitarlas o las devuelven— podría tener lugar aproximadamente un mes después, en torno a finales de abril. Sánchez lleva meses asegurando que su intención es seguir adelante y agotar la legislatura incluso si el Parlamento rechaza el proyecto.

Aprobación de reales decretos

Pero lo que ha demostrado con sucesivas patadas al balón presupuestario es que, pese a lo que defiende en público, sí asume que el no de las Cortes tiene en este caso más trascendencia que el rechazo a cualquier ley común. Eso explica que el último Consejo de Ministros de este año acordara la tercera prórroga de las cuentas aprobadas en 2022 por el anterior Ejecutivo, del PSOE y Unidas Podemos. Un prórroga a la que la portavoz, Elma Saiz, quitó hierro. «Los ciudadanos deben saber que incluso con unas cuentas prorrogadas nuestro país avanza», arguyó, refiriéndose a los reales decretos aprobados el martes, el de la prórroga del escudo social, con medidas que deberían ir en los Presupuestos como la revalorización de las pensiones o los anticipos a cuenta de las comunidades, y el de las ayudas al transporte.