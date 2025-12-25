PP y PSOE alaban el mensaje de Felipe VI y la extrema izquierda y el soberanismo lo critican

El rey Felipe VI pronuncia su tradicional mensaje de Nochebuena en el Palacio Real. BALLETEROS / REUTERS

El discurso de Navidad del rey Felipe VI mereció el aplauso del PP y el PSOE y suscitó las críticas de los socios del Gobierno, la extrema izquierda, nacionalistas e independentistas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, suscribió en un mensaje en la red X el llamamiento del monarca a la «la convivencia entre españoles» sin olvidar «los desafíos de hoy», y reivindicando «a la Constitución y a Europa como garantes de libertad y prosperidad». La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, dijo que el rey «consiguió representar a los que compartimos los valores de convivencia, diálogo y confianza en la democracia».

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, compartió también lo que consideró como una «llamada a la corresponsabilidad de administraciones públicas y partidos políticos» y que señalara las amenazas a la «convivencia democrática». Expresó el compromiso del PSOE por «trabajar para garantizar la máxima ejemplaridad en la acción pública».

Muy distinta fue la valoración de Sumar. Su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, consideró «decepcionante» el mensaje por tener «falta de compromiso» y no «tomar partido» frente a problemas como «la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda». «En una Europa que se juega su futuro, con el trumpismo atacándonos y un genocidio que sigue en Palestina, el silencio no es moderación, es falta de compromiso», sostuvo.

Más contundente fue la crítica de Podemos, que calificó a Felipe VI como el «nieto político de Franco» y le acusó de jugar «para los fascistas» con un mensaje de antipolítica que pone en el «mismo plano a víctimas y victimarios».

Silencio de Vox

También Izquierda Unida observó un «preocupante distanciamiento» del rey con la realidad que vive la mayoría del país. Su líder, Antonio Maíllo, afeó la «abstracción» de Felipe VI y le reprochó sus silencios sobre el rey emérito y la dictadura.

Destacó el hecho de que Vox no emitiera ningún tipo de mensaje ni valoración sobre el discurso de Navidad del monarca.

Como es habitual, nacionalistas e independentistas criticaron al rey y discreparon con su discurso. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, afirmó que Felipe VI «es uno de los pocos jefes de Estado de Europa que hace apología de la violencia y aplaude y anima a apalizar a los demócratas que van a votar», en referencia al discurso del rey el 3 de diciembre de 2017, tras el 1-O. Gabriel Rufián, portavoz en el Congreso de ERC, reaccionó con memes criticando implícitamente al monarca por hablar desde un palacio del problema de la vivienda.

Junts per Catalunya vio «surrealista» que Felipe VI apele a acabar con los extremismos y la crispación, cuando fue, a su juicio, «el más radical contra la convivencia democrática, cuando el pueblo de Cataluña quiso expresar en las urnas su voluntad popular». Desde el PNV, su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, criticó que el rey no hiciera «ningún reconocimiento a la nación vasca ni a la nación catalana» y recordó que su partido ha pedido numerosas veces que se desclasifiquen todos los documentos para conocer «la verdad» sobre el final de dictadura y la Transición» y el fallido golpe de Estado del 23-F.

EH Bildu evitó valorar el mensaje y calificó a Felipe VI de «heredero del legado franquista y reaccionario». «Las vascas y los vascos no tenemos rey», aseguró la formación en un mensaje en X.

El diputado del BNG en el Congreso Néstor Rego acusó al rey de «ignorar os problemas da xente» y estar «moito máis preocupado pola desafección política das institucións españolas que teñen a súa lexitimidade na chamada Transición».