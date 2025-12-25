Populismo y radicalismo: la advertencia del rey
MADRID / LA VOZ
ESPAÑA
Felipe VI reivindica al legado de la Transición como ejercicio de responsabilidad y de convivencia, pero advierte sobre la «inquietante crisis de confianza» que afecta a la credibilidad de las instituciones25 dic 2025 . Actualizado a las 16:57 h.
El mensaje de Felipe VI no fue un simple repaso institucional, sino deliberadamente, una advertencia. En un momento de fatiga democrática y descrédito de la política, optó por señalar el riesgo que amenaza a España