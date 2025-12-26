Illa afirma que el 2026 será «todavía mejor» pese a seguir sin presupuestos

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, durante su tradicional mensaje con motivo de las fiestas de Navidad y San Esteban, en el que ha apelado a valores humanos como la solidaridad, la empatía o la humanidad para acoger e integrar a todas aquellas personas que lo necesiten. Generalitat / Arnau Carbonell | EFE

Sin presupuestos con los que arrancar el año que viene, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se escudó en la crisis de los migrantes desalojados en Badalona hace diez días, un problema todavía muy vivo, para hilar el discurso institucional con motivo de las fiestas de Navidad y San Esteban. Aunque evitó citar textualmente el desalojo de los 400 subsaharianos que ocupaban el instituto B9, Illa apeló a la «humanidad» y a la «empatía» para «garantizar la convivencia» en los barrios. El mandatario socialista subrayó que «sin humanidad, sin solidaridad, no se puede construir ningún país ni ninguna sociedad». A continuación, explicó que para él «humanidad» es «acoger e integrar a las personas que lo necesitan», además de «garantizar una educación y una sanidad públicas para todo el mundo, la vivienda como un derecho, ofrecer ayudas sociales a quienes más lo necesita y garantizar la dignidad, la seguridad y la convivencia a todos nuestros barrios».

Mientras Illa se dirigía a la audiencia catalana, bajo el puente de la autopista que conecta Badalona y Barcelona seguían acampados anoche varias decenas de desalojados, desafiando al temporal de viento y lluvia que azota estos días la región. En un velado reproche al Ayuntamiento de Badalona, liderado por el popular Xavier García Albiol, el president señaló que «la respuesta a las necesidades y retos de Cataluña no es hacer culpables a las personas que menos tienen o a las que son diferentes».

Más breve fue en su balance de gestión del año, en el que esquivó los intentos infructuosos para aprobar las cuentas autonómicas, ante la negativa de Esquerra a sentarse a negociar sin un acuerdo previo en financiación. Circunstancia esta que depende del Gobierno central. En cualquier caso, reiteró que el 2025, que está a punto de acabar, «ha sido un buen año para Cataluña», y volvió a tirar de optimismo (como hiciera en el mensaje navideño del 2024) para aventurar que «el 2026 será todavía mejor». «Tenemos mucho trabajo para hacer y la voluntad y el compromiso de hacerlo», concluyó.