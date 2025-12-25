Sumar relanza el plan para adelantar el voto a los 16 años

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, durante una entrevista para Europa Press, a 18 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Juan Barbosa | EUROPAPRESS

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, confirmó que el borrador de la Ley de Juventud incluye la reducción de la edad mínima para votar a los 16 años. Pérez aseguró que esta medida es un paso fundamental para la creación de una «escuela de democracia» en la sociedad española, manifestando la clara intención de su Ministerio de «defenderlo» ante la parte socialista del Gobierno para que el punto se mantenga en el texto definitivo durante el proceso legislativo.

En una entrevista concedida a Europa Press, Pérez argumentó que esta iniciativa «no es una ocurrencia», ya que se está implantando en otros países que cuentan incluso con el apoyo del comisario europeo de juventud. Para Sumar es vital contrarrestar la «fidelización de la extrema derecha» que se está dando en un sector de jóvenes que sí tienen claro que quieren votar, al tiempo que es necesario abordar la gran indecisión que muestran muchos otros, que es lo que «debería de preocupar». El secretario de Estado de Juventud advirtió del «ideario populista fácil y muchas veces demagogo que utiliza la extrema derecha» y por ello insta a la apertura del sufragio a los 16 años en un momento de «desafección con los valores democráticos».

Por otro lado, sobre la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años en Australia, el secretario de Estado de Juventud se mostró de acuerdo en el rango de edad pero no en la prohibición total. De hecho, cuenta que actualmente en España, los menores de 14 años no pueden abrir una cuenta en una red social, ni siquiera en Whatsapp (porque la ley les prohíbe ceder sus datos a una empresa privada --«y las redes sociales no son ONG ni hermanitas de la caridad») y, sin embargo, muchos padres lo desconocen y abren cuentas para sus hijos.

Por ello, insiste en que «hasta los 16 años los menores no deben tener redes sociales y, si las tienen, que no haya interacciones con adultos» pero añade que la solución «tampoco» es la «prohibición total» porque los niños y jóvenes también tienen «una serie de derechos digitales» como el derecho a la formación en el ámbito digital y a la interacción social. Así, con la ley de protección a la infancia en los entornos digitales, Juventud e Infancia quiere poner el «foco» en las tecnológicas, obligándolas, por ejemplo, a contar con herramientas de verificación de edad.