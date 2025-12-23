Vox advierte a Guardiola de que no se va a abstener para dejarla gobernar en solitario

La presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, en el consejo de Gobierno celebrado este martes. EUROPA PRESS

Los partidos empiezan a digerir el resultado de las elecciones del pasado domingo en Extremadura y trazan sus estrategias de cara a la composición del nuevo Gobierno autonómico. En el PP son conscientes de que la negociación con Vox para la investidura de María Guardiola será dura, pero evitan precipitarse y aseguran que no va a haber «líneas rojas» en la búsqueda de ese acuerdo. Los de Santiago Abascal, por su parte, esperan la llamada de la ganadora de las elecciones, pero ya advierten a Guardiola de que puede olvidarse de su abstención a cambio de nada.

De momento, el PP estaría dispuesto a ofrecer a Vox la presencia de la Asamblea de Extremadura para conseguir así su abstención sin que entren el Gobierno autonómico. «Y yo aspiro a ser delantero centro del Real Madrid, pero claro, no me dan las piernas», respondió con ironía el candidato de Vox, Óscar Fernández, dejando claro que sus exigencias irán mucho más allá.

Aseguró que lo que pidan será «exactamente lo mismo» que exigieron hace dos meses para aprobar los presupuestos regionales. La diferencia, sostuvo, es que ahora tienen once diputados y entonces tenían solo cinco.

Las 200 medidas de Vox

Entre las medidas que reclama Vox está la supresión de subvenciones para la cooperación internacional, la ideología de género, los sindicatos y la patronal, así como derogar la ley LGTBI, eliminar la ecotasa y rechazar el pacto verde.

Guardiola trata de enfriar el enfrentamiento generado en la campaña. Este martes, señaló que en la negociación «hay que poner en la balanza el resultado electoral en su conjunto», recordando que un 43,2 % de los extremeños quieren que siga siendo la presidenta. Respecto a si Vox pidiera entrar en el Gobierno regional, recordó que ya lo hizo «y no aguantaron ni un año». Consideró «sensata» la propuesta del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra de que el PSOE se abstenga para permitirle gobernar y añadió que «eso es lo que debería hacer Vox». «Realizar una abstención en la investidura y que luego podamos ir llegando a acuerdos para aprobar los presupuestos, que fueron los que al final provocaron que hayamos llegado a esta situación», explicó.

El PSOE rechaza la abstención

Pero desde el Gobierno de Sánchez cierran ya la puerta a una abstención del PSOE. Según aseguró la nueva portavoz, Elma Saiz, «responsabilidad hay que pedirle al responsable, y en este caso tiene nombres y apellidos, es el PP de Feijoo y Guardiola». Los socialistas recuerdan que el PP no facilitó la investidura de Fernández Vara tras las elecciones de 2023 pese a que el PSOE fue el más votado. La portavoz socialista, Montse Mínguez, explicó que la decisión la tendrá que tomar la militancia en Extremadura, aunque dio por hecho que Guardiola pactará con Vox.

En la dirección nacional del PP sí tienen claro que tendrán que «ponerse de acuerdo con Vox» porque «los extremeños no entenderían otra cosa». La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, dijo que lo que ha quedado claro es que un 60 % de los extremeños quieren «un Gobierno de derechas». Dijo que al PP no le da «ningún miedo» pactar con Vox y, respecto a la posibilidad de que exija entrar en el Ejecutivo autonómico, indicó que les ve «muy cómodos fuera de los gobiernos». «Estaban dentro y decidieron salirse», señaló, porque «no les gustaba la gestión».