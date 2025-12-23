Toxicología no halla rastros de agresión sexual en el cadáver del niño de Garrucha
ESPAÑA
El informe forense confirmó que no hay ADN ajeno en el cuerpo del menor23 dic 2025 . Actualizado a las 19:51 h.
El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses remitió ayer al juzgado el informe definitivo sobre las muestras biológicas de Lucas, el niño de cuatro años fallecido en Garrucha (Almería), cuyos resultados descartan la presencia de restos de una posible agresión sexual. El dictamen, al que tuvo acceso Efe, confirmó que los análisis biológicos practicados resultaron «negativos» para la presencia de semen y saliva. Tras el cotejo de ADN, los forenses determinaron que solo se obtuvo «un mismo perfil genético masculino coincidente con el suyo», por lo que «no se detectan características genéticas que sugieran la presencia de ADN ajeno».
El análisis toxicológico también arrojó resultados negativos para alcohol o drogas de abuso, aunque halló trazas de ibuprofeno. La presencia de este fármaco apoya la tesis de la defensa de la madre y la pareja del pequeño, que sostiene que su muerte no fue un crimen de odio ni un asesinato con agresión sexual, sino un homicidio imprudente derivado de una «negligencia sanitaria absoluta» por parte de unos cuidadores que ignoraron la gravedad médica real del niño.