Toxicología no halla rastros de agresión sexual en el cadáver del niño de Garrucha

Imagen de la playa en Garrucha (Almería), donde fue encontrado el cadáver de un niño de 4 años en la noche del miércoles por lo que han sido detenidos la madre del menor y su actual pareja. Carlos Barba | EFE

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses remitió ayer al juzgado el informe definitivo sobre las muestras biológicas de Lucas, el niño de cuatro años fallecido en Garrucha (Almería), cuyos resultados descartan la presencia de restos de una posible agresión sexual. El dictamen, al que tuvo acceso Efe, confirmó que los análisis biológicos practicados resultaron «negativos» para la presencia de semen y saliva. Tras el cotejo de ADN, los forenses determinaron que solo se obtuvo «un mismo perfil genético masculino coincidente con el suyo», por lo que «no se detectan características genéticas que sugieran la presencia de ADN ajeno».

El análisis toxicológico también arrojó resultados negativos para alcohol o drogas de abuso, aunque halló trazas de ibuprofeno. La presencia de este fármaco apoya la tesis de la defensa de la madre y la pareja del pequeño, que sostiene que su muerte no fue un crimen de odio ni un asesinato con agresión sexual, sino un homicidio imprudente derivado de una «negligencia sanitaria absoluta» por parte de unos cuidadores que ignoraron la gravedad médica real del niño.