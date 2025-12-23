Sánchez afianza su relación con Bildu y le cede el anuncio de la prórroga del escudo social

El portavoz adjunto de Bildu en el Congreso, Oskar Matute. Miguel Toña | EFE

El Gobierno impulsará en el Consejo de Ministros una prórroga del escudo social para todo el 2026. El Ejecutivo hizo un guiño a EH Bildu, uno de sus socios en el Congreso, ya que fueron los aberzales los que hicieron público el anuncio, que nace de un acuerdo entre ambos. En Sumar, que vienen reclamando una reactivación de la agenda social, no se sintieron molestos. La coordinadora general de la coalición, Lara Hernández, celebró la medida y aseguró que esperan incluir una prórroga de los alquileres —unos 600.000— que vencen en el 2026 en la renovación del decreto del escudo social.

Estas medidas incluyen la prohibición tanto de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables como de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas), y el bono social eléctrico. Para Oskar Matute, portavoz adjunto de Bildu en el Congreso, son iniciativas para miles de personas que «atraviesan por dificultades económicas y sociales». Por su parte, el PNV exigirá ampliar el escudo social a los propietarios que tienen su vivienda en alquiler para que sea el Estado quien asuma su responsabilidad y ofrezca una alternativa habitacional a las personas en situación de vulnerabilidad. «Un doble escudo social para proteger también a los y las propietarias, que no están siendo tenidas en cuenta a la hora de plantear estas medidas», aseguró la portavoz de los peneuvistas en el Congreso, Maribel Vaquero.

La aprobación de este decreto de ampliación será una de las primeras pruebas para el Gobierno en el Congreso en el 2026. De hecho, se vivirá una situación muy similar a la de 12 meses atrás. El 22 de enero de este año, PP, Vox y Junts votaron el contra del llamado decreto ómnibus, que incluía las principales medidas del escudo social. Finalmente, fue aprobado el 12 de febrero solo con la oposición de los 33 diputados de Vox y la abstención de Unión del Pueblo Navarro.

El contexto hoy es diferente. «La legislatura de Sánchez queda bloqueada», anunció la portavoz en la Cámara Baja de Junts, Míriam Noguera, el 6 de noviembre. Los siete votos de los posconvergentes son esenciales para la renovación de las medidas del escudo social. Aunque una semana después su abstención fue clave para que no saliera adelante una enmienda del PP a la ley de Movilidad Sostenible, el partido independentista insiste en bloquear cualquier medida del Ejecutivo.

También deberán sortear las reticencias de los cuatro diputados de Podemos. El portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, criticó este lunes que el Gobierno central haya convertido, a su juicio, el escudo social en un «embudo», reduciendo sus prestaciones en beneficio del gasto militar.