El juez bloquea las cuentas de Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Pedraz confirma la decisión adoptada por el juez de guardia, que acordó las detenciones, registros y los requerimientos de información en empresas, entes públicos y ministerios23 dic 2025 . Actualizado a las 17:26 h.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado bloquear las cuentas bancarias de la exmilitante del PSOE Leire Díez, del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y del empresario