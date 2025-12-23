La Generalitat inicia el realojamiento de los migrantes de Badalona

Agentes de la policia local de Badalona (Barcelona) controlan a los inmigrantes desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona. Alejandro Garcia | EFE

Una semana después del desalojo del instituto B9 de Badalona, la Generalitat y las entidades sociales, encabezadas por Cáritas y Cruz Roja, comenzaron a última hora de ayer la operación de realojamiento de los cientos de migrantes que se quedaron en la calle. El acuerdo alcanzado con la mediación de la Sindicatura de Greuges [el Defensor del Pueblo catalán] pasa por reubicar a las decenas de personas que acamparon bajo el puente de la autopista, pertrechados con tiendas de campaña para afrontar la lluvia y el frío, junto a los que ocuparon hace unos días el albergue municipal de Can Bofí Vell, cerrado el año pasado por el Ayuntamiento.

El realojamiento es parcial, se prevé que dure unos dos meses, y la administración autonómica no ha revelado los lugares en los que serán atendidos durante este tiempo para evitar problemas con los vecinos. La población se mantiene dividida entre quienes defienden una alternativa habitacional para los afectados y quienes reclaman su expulsión, alineados con las tesis del alcalde Xavier García Albiol. Estos últimos ya impidieron el domingo que algunos fueran acogidos en una parroquia próxima. Este martes, una treintena de personas trató de ocupar otro antiguo centro educativo abandonado en Badalona, intento abortado in extremis por los Mossos y la Guardia Urbana.

Críticas de Puigdemont

Mientras tanto, el asunto adquirió mayor envergadura política. El expresidente catalán Carles Puigdemont reapareció en las redes sociales para acusar al actual inquilino de la Generalitat de inacción y «falta de liderazgo» en la crisis abierta en Badalona. «La situación que se ha desencadenado, atizada por la irresponsabilidad de su alcalde y por la incomparecencia del presidente Illa, es inaceptable», terció el líder de Junts a través de un vídeo colgado en su perfil de X. Puigdemont aprovechó para exigir de nuevo el traspaso a Cataluña de las competencias en inmigración, con el fin de dar «respuestas responsables a las inquietudes» de la ciudadanía.

Le respondió el propio Salvador Illa para reiterar que la Generalitat trabaja para buscar una solución al problema sobre la base de «los valores humanistas que sustentan la acción» de su ejecutivo. Illa lanzó una advertencia a Albiol: «La irresponsabilidad no sale gratis, tiene consecuencias», dijo. Por su parte, el alcalde de Badalona se mostró confiado en que el municipio recuperará la normalidad «en cuestión de horas», e insistió en vincular a los migrantes del B9 con la inseguridad y la delincuencia en el barrio de Sant Roc, aunque sin aportar datos. También subrayó que lo ocurrido marcará «un antes y un después» en la gestión de la migración irregular.