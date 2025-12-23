Milagros Tolón: Exalcaldesa de Toledo y rival de García-Page en Castilla-La Mancha

La nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, promete su cargo en presencia del rey Felipe VI.

Apenas unas horas después de que las urnas constataran el hundimiento del PSOE en Extremadura, Pedro Sánchez compareció este lunes, sin comentar el resultado y sin aceptar preguntas, para anunciar el nombramiento de Milagros Tolón