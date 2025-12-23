Milagros Tolón: Exalcaldesa de Toledo y rival de García-Page en Castilla-La Mancha

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, promete su cargo en presencia del rey Felipe VI.
La nueva ministra de Educación es una política muy ligada a Pedro Sánchez,  licenciada en Geografía e Historia y diplomada en Magisterio

23 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Apenas unas horas después de que las urnas constataran el hundimiento del PSOE en Extremadura, Pedro Sánchez compareció este lunes, sin comentar el resultado y sin aceptar preguntas, para anunciar el nombramiento de Milagros Tolón

