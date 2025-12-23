Asesinan a golpes a dos hombres y se atrincheran en un chalé de La Marina, en Elche

POLICIA LOCAL DE ELCHE

Negociadores de la Guardia Civil tratan de forzar la rendición de dos ciudadanos polacos, viejos conocidos por las fuerzas de seguridad, atrincherados en una vivienda de la pedanía de La Marina (Elche), después de que la Policía Local ilicitana hallara la tarde de este lunes, 22 de diciembre, los cadáveres de dos ciudadanos alemanes en la vía pública —asesinados a golpes— y a un tercer individuo gravemente herido, según ha podido confirmar TodoAlicante.

El dispositivo, activado tras la llamada de una mujer que presenció cómo se arrastraban los cuerpos, mantiene acordonada la zona mientras los investigadores tratan de esclarecer un suceso aún envuelto en opacidad y con todas las hipótesis abiertas.

La alerta entró a última hora de la tarde del día del sorteo de Navidad a través de una llamada angustiada. Una mujer alertó a las autoridades tras presenciar cómo varios individuos arrastraban dos cuerpos por la calle de la pedanía ilicitana. Cuando la primera patrulla llegó al lugar, el escenario era todavía más grave: tres personas yacían en el suelo, dos de ellas ya sin vida y una tercera herida de extrema gravedad.

La testigo se encontraba visiblemente alterada. Según fuentes conocedoras de la intervención, manifestó a los agentes que temía por su vida, convencida de que los presuntos agresores iban a por ella. Los sospechosos se habían ocultado en el interior de una vivienda próxima, lo que activó de inmediato un dispositivo de seguridad de alto riesgo.

Efectivos de la Policía Local de Elche fueron los primeros en perimetrar y asegurar la zona, garantizando el control del entorno y facilitando la evacuación del herido, que fue trasladado bajo custodia a un centro hospitalario. En paralelo, se confirmó que los individuos atrincherados eran conocidos por las fuerzas de seguridad y habían sido detenidos con anterioridad por otros hechos.

Operativo conjunto

Al operativo se sumaron agentes de la Guardia Civil y policías locales de municipios cercanos, como Guardamar, ante la posibilidad de que la situación derivara en un escenario de mayor complejidad. La intervención se desarrolló con cautela, dada la incertidumbre operativa y la información fragmentaria que se iba recabando sobre el interior del inmueble.

Hasta el lugar se desplazó también la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de Torrevieja, aunque finalmente se descartó una entrada forzada en la vivienda. Los mandos optaron por una estrategia de contención y negociación, activando a negociadores especializados y a intérpretes de polaco ante la nacionalidad de los implicados.

Los dos hombres fallecidos fueron levantados pasadas las diez de la noche y trasladados al Instituto Anatómico Forense, donde la autopsia deberá esclarecer las causas exactas de la muerte y el encaje penal de los hechos. La investigación sigue abierta y los investigadores trabajan con extrema cautela para separar lo fáctico de la conjetura.