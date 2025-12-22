Gallardo confirma el peor resultado histórico del PSOE, pero no dimite

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, durante su comparecencia tras conocer los resultados. JERO MORALES / EFE

La candidatura encabezada por el socialista Miguel Ángel Gallardo confirmó, como estaba previsto, el peor resultado histórico del PSOE en Extremadura, con un 25,7 % y solo 18 escaños, pero el líder socialista extremeño no presentó su dimisión, aunque no descartó hacerlo en los próximos días. Gallardo reconoció que el resultado es «muy malo, sin paliativos» y destacó que la campaña se desarrolló en condiciones «muy difíciles». El candidato del PSOE se preguntó para qué han servido estas elecciones, ya que Guardiola las convocó para lograr mayoría absoluta y lo que se ha producido es un «engorde» de la ultraderecha, lo que, a su juicio, provoca mayor inestabilidad. Afirmó que «el experimento que Feijoo mandató a Guardiola ha fallado estrepitosamente» y ahora «no sabemos si en Extremadura habrá Gobierno».

En las elecciones del 2023, los socialistas ya rebajaron el listón en uno de sus mayores feudos de voto a un total de 28 diputados, con 244.227 votos y un 39,9 % de los sufragios, con una lista encabezada por el expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, ya fallecido. Entonces, los socialistas ganaron los comicios con una diferencia de 6.843 votos sobre los populares, con empate a 28 escaños entre ambas formaciones. Ahora, el PP saca 92.283 votos y 17,4 puntos de ventaja a los socialistas.

En el 2023, el PP se hizo con la presidencia gracias al apoyo de Vox, que con sus cinco votos dio a Guardiola la investidura alcanzado así los 33 escaños que daban la mayoría absoluta, uno por encima de la suma de la izquierda. Antes de eso, en las elecciones del 2019, el PSOE ganó por mayoría absoluta, también con Fernández Vara, con 34 escaños frente a los 28 del PP. Ahora, Gallardo ha perdido 10 escaños sobre el resultado del 2023, que ya era el suelo histórico del PSOE.

El PSOE, el único que baja

El PP nunca ha alcanzado la mayoría absoluta, ni siquiera en el 2011, cuando el popular José Antonio Monago ganó las elecciones con 32 diputados y el 46 % de los votos y logró hacerse con la presidencia de Extremadura gracias al apoyo de Izquierda Unida, que obtuvo 3 escaños y un 5,57 % del total de los sufragios. En aquel año, los socialistas quedaron en segunda posición, con 30 diputados y un 43,49 %.

El PSOE es el único partido que empeora sus resultados en estas elecciones respecto al 2023, dado que tanto el PP como Vox y también Unidas Extremadura han superado sus marca. A la espera de un análisis más exhaustivo de este resultado, todo indica que la alta abstención ha perjudicado a los socialistas. Muchos de sus tradicionales votantes se habrían quedado en casa en esta ocasión, desmovilizados por la mala situación del PSOE a nivel nacional, inmerso en casos de corrupción y de acosos sexual.

Aunque en las primarias para la secretaria general del PSOE del 2017 Gallardo apoyó a Susana Díaz frente a la candidatura de Pedro Sánchez, el líder socialista extremeño ha contado desde su elección como cabeza de lista autonómico del PSOE con el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha implicado personalmente en esta campaña. Gallardo ha afrontado estos comicios estando procesado y a la espera de juicio, precisamente por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la contratación del hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez, cuando el ahora candidato socialista presidía la Diputación de Badajoz.