Feijoo pide a Vox responsabilidad en Extremadura y que «no se equivoque de adversario nunca más»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo durante la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, que analiza los resultados de las elecciones autonómicas de Extremadura y al que asiste por vez primera el nuevo presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, este lunes, en la sede del PP en Madrid. TAREK | EFE

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha pedido este lunes responsabilidad a Vox tras los «contundentes» resultados de las elecciones en Extremadura y le ha recordado que su adversario no es el PP sino un Gobierno construido sobre la «mentira y la corrupción».

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre partidos, Feijoo se ha dirigido a Vox para pedirle que «comprenda lo que la mayoría de españoles quieren» y «no se equivoquen de adversario nunca más» porque «el adversario no es el PP». «El adversario no está en esta sala, ni en el espacio constitucional que nosotros defendemos. El adversario es un Gobierno que ha degradado la política y que ha convertido la mentira y la corrupción en sistémica», ha manifestado, para reclamar después que se proceda con «responsabilidad» y «proporcionalidad».

En paralelo, ha pedido al PSOE que asuma «el fracaso de su relato». «De tanto alimentar el miedo a Vox para frenar al Partido Popular, han conseguido que crezca Vox y que crezca el Partido Popular. Gran exitazo socialista», ha exclamado. Según Feijoo, el PSOE «ha abandonado la centralidad porque la centralidad solo la ocupa el Partido Popular» y ha augurado que la «gran victoria» del PP en Extremadura se repetirá en Aragón, Castilla y León y Andalucía porque «la mentira, la corrupción, el cinismo machista y la falta de valores no renta a los españoles».

El líder popular ha resaltado que el «declive irreversible del Partido Socialista no ha hecho más que empezar» y ha subrayado que «los españoles no quieren más sanchismo». «Fue Sánchez quien planteó estas elecciones como una cuestión de confianza», ha manifestado.