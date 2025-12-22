Feijoo habla de victoria incontestable y dice que a Sánchez «se le cae el relato»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, acompañado por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, realizó una video conferencia con la candidata al gobierno de Extremadura, María Guardiola, tras conocer los resultados. David Mudarra | EFE

La victoria de María Guardiola en Extremadura era esperada en el PP, aunque se quedó un poco más corta de lo previsto en los últimos días. Pese a todo, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijoo, felicitó a su candidata por videoconferencia y luego escribió en X que la victoria había sido «incontestable». «Extremadura ha hablado y ha dicho que no quiere más sanchismo. Se cae el relato y el muro de Pedro Sánchez y el cambio en España está más cerca», indicó. Feijoo, por cierto, siguió el escrutinio con el líder aragonés, Jorge Azcón, el siguiente en acudir a las urnas, el 8 de febrero.

Miguel Tellado, secretario de organización del PP, habló del resultado extremeño como «una victoria histórica ante un PSOE que está en el chasis» y recordó que la derrota de los socialistas «señala directamente a Pedro Sánchez». «Aquí se presentaba un candidato que refleja el sanchismo en su máxima expresión, imputado por el enchufe del hermano del presidente», dijo.

El secretario de organización del PP apuntó que «la agonía electoral que viene a Sánchez y al PSOE es solo comparable a la judicial, porque hay millones de españoles esperando a votar y con un horizonte de ilusión».

Contención en el PSOE

La victoria en Extremadura también fue celebrada por los principales barones populares. Isabel Díaz Ayuso celebró que Guardiola «haya arrasado a la izquierda» y añadió: «Sánchez pierde cada vez que hay elecciones». El presidente andaluz, Juanma Moreno, indicó que el PSOE y Sánchez pagaron en estos comicios «el precio por la corrupción».

En Ferraz, la imagen era de decepción. Pedro Sánchez, según contó su candidato, Miguel Ángel Gallardo, le transmitió «ánimos» por teléfono. Y en X se limitó a decir que el PSOE «siempre será un garante de los derechos y los servicios públicos».

La número tres de los socialistas, Rebeca Torró, en una comparecencia sin preguntas, felicitó a Gallardo, aunque no hizo referencia a que el PSOE obtuvo en estos comicios el peor resultado de su historia en la región. Siguiendo el argumentario habitual, la secretaria de organización del PSOE atacó a Feijoo «por sembrar para que recoja la ultraderecha» y acusó a los populares de salir de las urnas «más rehenes de Vox».

Menos complaciente se mostró el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián. «Sánchez no puede salir mañana a no decir nada o a decir que el PP peor: autocrítica o barbarie», dijo antes de advertir al PSOE: «Lo de que viene la ultraderecha ya no cuela: cuando la gente no tiene futuro vota pasado (aunque sea inventado)». Por su parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz optó por el silencio.

En la sede de Vox la euforia por duplicar sus votos en Extremadura también podía palparse. Santiago Abascal, muy presente en la campaña, felicitó «al verdadero ganador de las elecciones», Óscar Fernández Calle, su candidato, y dijo de Vox que fue «el verdadero triunfador».

Abascal exigió respeto a los votantes de Vox y dijo que no serán «invisibilizados ni traicionados», y acusó a «la mafia del Peugeot y a los que aplican las políticas socialistas», en referencia al PSOE y el PP, de «hacer la guerra sucia» contra su partido.