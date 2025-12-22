Detenido un hombre por su presunta relación con la muerte de una mujer en Barakaldo

La Ertzaintza ha abierto una investigación tras la localización esta mañana del cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda de Barakaldo (Bizkaia). Miguel Tona|Miguel Toña | EFE

La Ertzaintza ha detenido a un hombre por su presunta relación con la muerte de una mujer de unos 50 años de edad cuyo cadáver fue hallado esta mañana en su domicilio de Barakaldo (Bizkaia). La investigación continúa abierta y las causas del fallecimiento se determinarán en la autopsia, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Las hijas de la mujer alertaron a la Ertzaintza sobre las once y media de esta mañana de que acababan de encontrar el cuerpo de su madre sin vida en el interior de la vivienda, ubicada en el número 6 de la calle Sociedad Santa Águeda de Barakaldo.

Al lugar se desplazaron dotaciones en funciones de protección ciudadana de la Ertzain-etxea de Sestao y personal médico, que confirmaron que la víctima había muerto, así como una comisión judicial y médico forense.