La muerte civil de la doctora Pinto, la dermatóloga de la «jet set»
MADRID
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Doce años después de la brutal campaña de acoso, amenazas y agresiones que sufrió, el comisario Villarejo y el «poderoso» empresario López Madrid serán juzgados dos veces22 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
«Seguimos en la puerta de tu casa, ¿por qué no bajas a hacernos compañía?»; «Tienes un hijo escayolado. Deberías cuidarle. A esta edad sufren accidentes inesperados»; «Eres una puta loca. Tenemos tiempo y dinero para