Crece el malestar en Ferraz por la insistencia de Sumar en las críticas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Después de los casos de corrupción de exdirigentes del PSOE y los de acoso sexual en las filas de este partido, el socio minoritario de la coalición, con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la cabeza, ha alzado la voz para reclamar una amplia remodelación del Gobierno. Lo cree necesario para que no haya una sensación de inmovilismo y para que la falta de acción no alimente más a Vox. Esa es la lectura que hace Sumar, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado patente que no está de acuerdo con ella, que no es por culpa del Gobierno por lo que crece el partido de Santiago Abascal, y que ese auge, al menos demoscópico, de Vox es consecuencia del blanqueamiento de la ultraderecha que están haciendo tanto el PP como lo que denomina la derecha mediática.

Sánchez ha querido restar importancia al choque con su socio enmarcando en la normalidad las discrepancias entre dos formaciones y haciendo hincapié en que a ambas les unen muchas cosas, y la primera de ellas, seguir la hoja de ruta progresista.

Reunión Sánchez-Díaz

Así lo aseguró cuando tuvo que responder a la posición que defiende Sumar. Fue ahí donde desveló que a principios de semana mantuvo una reunión con Yolanda Díaz, pero sin dar detalles de cómo transcurrió. Sí fue público otro encuentro entre dirigentes socialistas y de Sumar para analizar la situación, y tras el que Ferraz acudió al argumento de Sánchez, de que hay más puntos en común que discrepancias con su socio, y aseguró que le explicaron con detalle las medidas adoptadas ante los casos de corrupción y acoso sexual.

Yolanda Díaz afronta su momento más «brutal» en Sumar por los escándalos que afectan a los socialistas M. Á Alfonso

Los socialistas esgrimieron contundencia y tolerancia cero ante esos casos, pero la brecha no se cerró porque Sumar siguió hablando de «bunkerización» y de falta de explicaciones no ya a ellos, sino a la ciudadanía. Una insistencia que es recibida con creciente malestar por el ala socialista del Gobierno, porque creen que no hay motivo para ella. Incluso hay voces socialistas que evidencian el enfado, como la del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien planteó si cuando Yolanda Díaz habla de cambios en el Gobierno, se refiere también a un relevo de los representantes de Sumar.