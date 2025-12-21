Condenados dos menores por tirar piedras y huevos a la casa de un guardia civil

Guardia Civil | EUROPAPRESS

Dos menores han sido condenados a siete meses de libertad vigilada y a otros tantos de tareas socioeducativas, respectivamente, por lanzar piedras y huevos contra la casa de un agente de la Guardia Civil en la noche de Halloween del 2023.

La sentencia del Juzgado de Menores, y que ha sido confirmada por la Audiencia de Huelva tras desestimar el recurso de apelación interpuesto por los condenados, les impone, además, indemnizar conjunta y solidariamente al agente con 2.916 euros, según informa EFE.

Se considera probado que el 31 de octubre del 2023, los menores expedientados, de común acuerdo y con el propósito de causar detrimento en el patrimonio ajeno, en compañía de otras personas que no han podido ser identificadas o eran menores de 14 años, se personaron en la vivienda propiedad en la que el agente vive con su familia y arrojaron numerosos huevos y piedras.

Como consecuencia de estos hechos, ocasionaron en la fachada desperfectos que han sido tasados en 6.779 euros. El agente, al percatarse de que el grupo al que pertenecían los menores expedientados estaban tirando huevos y piedras en la fachada de su vivienda, salió tras ellos, logrando interceptar a una chica a la que agarró. Al ver esto, los menores expedientados acudieron al auxilio de su compañera de grupo, llegando uno de ellos empujar y a agarrar del brazo al agente, sin que haya quedado acreditado que lo lesionara. Tampoco ha quedado acreditado que el menor conociera la condición de guardia civil del perjudicado.

La sentencia fue recurrida en apelación ante la Audiencia de Huelva alegando error en la valoración de la prueba. Este órgano judicial ha entendido que se está ante «prueba suficientemente acreditativa de la participación de los menores en el delito de daños», por lo que la jueza de Primera Instancia llegó a una «conclusión acertada».