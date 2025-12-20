Aliança Catalana abre sede en Barcelona para tratar de dar el «sorpasso» a Junts

La líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols, durante el debate de política general en el Parlamento de Cataluña en octubre. Quique García | EFE

A año y medio de las municipales, Aliança Catalana ha puesto en marcha la maquinaria para tratar de dar el sorpasso a Junts y convertirse en el partido hegemónico en el tradicional espacio de la antigua Convergencia, que hoy ocupan los de Carles Puigdemont. La formación ultranacionalista encabezada por la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha urdido un plan con el que desbancar a los posconvergentes en sus principales plazas de la Cataluña interior, como Gerona, Vic o Manresa. Incluso se plantean asaltar algunas ciudades del llamado cinturón rojo de Barcelona, territorio amigo de los socialistas del PSC, como sería el caso de Sabadell o, quizás, Hospitalet.

Animada por los sondeos preelectorales que les dan una representación similar a la de los partidos nacionalistas clásicos (en la actualidad solo cuenta con dos diputados en el Parlamento autonómico), la dirección de AC cree que ha llegado el momento de pasar de la palabra a la acción. El primer paso es abrir sede en la capital de la comunidad. Y ya lo ha hecho. Ubicada a pie de calle en el barrio de San Antonio, en el distrito del Ensanche, su logo luce desde hace semanas en la puerta de un local que antes ocupó una empresa de fabricación de material médico. Aunque sus dirigentes venían usándolo de manera informal desde finales de septiembre, la sede abrirá al público tras las fiestas navideñas.

Al hilo de esas mismas encuestas, los de Orriols confían en el desplome de Junts en Barcelona, donde el nacionalista Xavier Trias ganó hace dos años, consiguiendo 11 concejales. La victoria no le sirvió de nada porque los Comunes de Ada Colau acabaron sumando sus votos a los del PP para ceder la vara de alcalde al socialista Jaume Collboni. Ahora Aliança busca un candidato con suficiente tirón para abrirle las puertas del principal consistorio de la comunidad.

En la capital catalana, el voto independentista está muy fragmentado. Tras Junts, Esquerra Republicana obtuvo cinco regidores en el 2023, mientras que la CUP se quedó fuera (para entrar se necesita un 5 % del voto). Hasta ahora, la estrategia de la formación por abrirse hueco es la habitual en otros municipios de la región: márketing directo mediante carpas instaladas en la vía pública durante los fines de semana, con el merchandising habitual: chapas, camisetas, bolis…

Primera crisis interna

Al margen de Barcelona, el partido afronta su primera gran crisis interna con el amotinamiento de los afiliados de Berga, localidad de 17.000 habitantes próxima a Ripoll. El detonante fue el fichaje de la independiente Judit Vinyes, concejal y portavoz de la formación local Berga Grup Independent, con vistas a encabezar la candidatura aliancista en las próximas elecciones. El movimiento de Orriols no ha sentado nada bien entre los dirigentes locales de Aliança, que han amenazado a la lideresa con dimitir en bloque. Los amotinados aseguran que la propuesta de la cúpula se ha hecho a sus espaldas y que Vinyes se habría ofrecido a Junts en el pasado.