Hay 15 provincias en alerta por lluvia, nieve, olas y viento

Pepa Losada

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó la alerta por lluvia, nieve, oleaje y viento en 15 provincias y Protección Civil envió un aviso Es-Alert a 13 municipios de Barcelona por fuertes lluvias. También se registraron chubascos localmente fuertes en Baleares.

En concreto, la lluvia activó los avisos amarillos en Málaga, Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera y Barcelona, mientras que León, Zamora, Lugo y Ourense están en alerta amarilla por nieve y Melilla por viento. Por su parte, Almería, Granada, Asturias, Cantabria, Lugo, Guipúzcoa, Vizcaya y Melilla tienen activado el aviso amarillo por oleaje, mientras que en A Coruña y Pontevedra es naranja.

La Aemet no descarta acumulaciones significativas de nieve en las montañas del norte peninsular, debido al frente que entró ayer por el noroeste, y que está dejando cielos muy nubosos y precipitaciones en la mayor parte del territorio. Sin embargo, las lluvias serán poco probables y de carácter disperso en el Cantábrico oriental y en la mayor parte del tercio oriental, a excepción de Cataluña y del Pirineo.

La cota de nieve es de 2.000 metros en el sureste, mientras que se encuentra entre los 1.200 y 1.400 metros en el noroeste, que podrá descender hasta un rango entre los 900 o 1.000 metros. En el resto, oscilará entre los 1.500 o 1.700 metros, bajando a los 1.200 o 1.400 metros, con acumulaciones significativas en las montañas del noroeste.

Precaución por nieve

La llegada de un frente atlántico que está dejando lluvia y un descenso en la cota de nieve desde en parte de la Península exige especial precaución al volante, en un fin de semana de muchos desplazamientos por el inicio de las vacaciones de Navidad. Por eso, la Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda en un comunicado a los conductores que planifiquen su viaje, consulten las previsiones meteorológicas y se informen sobre el estado de las carreteras ya que la nieve podría dificultar la circulación en varias zonas.

Con las vías en plena operación salida por las vacaciones navideñas, la jornada del sábado está dejando nevadas en algunas zonas montañosas, más a última hora de la tarde, desde los mil metros y con una acumulación de entre 5 y 10 centímetros, aunque también se podrán ver copos en cotas más bajas.

Según la Aemet, el período más adverso de nevadas se producirá este domingo en las provincias de Lugo, León, Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Salamanca, La Rioja, Navarra, Zaragoza, Huesca, Cuenca, Guadalajara, Granada y sierra de Madrid. La DGT recuerda que las precipitaciones pueden afectar a la circulación no solo de las vías comarcales y locales, sino en las carreteras de alta capacidad —autopistas y autovías—, y traza un mapa de las que podrían verse afectadas. Son la A-66 y AP-66 (Asturias y León); la A-67 (Palencia-Cantabria); la A-6 y AP-6 (Madrid- León); la AP-51 (Ávila); la AP-61 (Segovia); la A-1 (Madrid-Burgos); la A-2 (Madrid- Soria); la A-52 (Benavente-Ourense) y la A-23 (Huesca-Jaca).