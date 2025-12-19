El robo de 124 votos en Correos enciende el final de la campaña extremeña

María Guardiola, candidata del PP en las elecciones de Extremadura, en un acto de campaña del 13 de diciembre Carlos Criado | EUROPAPRESS

Un robo común en Fuentes de Cantos (Badajoz) trastocó y de qué manera los últimos compases de la campaña electoral en Extremadura después de que tanto el PP como Vox elevaran sus sospechas de un fraude electoral.

La noche del miércoles se produjeron tres robos en distintas oficinas de Correos del mencionado municipio y otros dos cercanos de la provincia pacense, Torremejía y Santa Amalia. En el de Fuentes de Cantos, los ladrones robaron de una caja fuerte con 14.000 euros y 124 sobres correspondientes a votos por correo en las elecciones extremeñas. La Guardia Civil, que investiga estos tres sucesos, encontró la caja fuerte en un paraje del municipio de Talavera la Real. La misma estaba calcinada y los agentes sospechan que fue forzada con algo similar a una lanza térmica. En los alrededores observaron documentos quemados. El instituto armado estudia si los papeles corresponden con los votos por correo de Fuentes de Cantos. No hay rastro del dinero.

La Guardia Civil también lidera las pesquisas en torno a dos robos más en oficinas postales, acontecidas hace semanas en Talavera la Real y Villafranco del Guadiana, ambos en territorio pacense.

Correos, por su parte, notificó que los 124 votantes afectados podrán ejercer su derecho nuevamente. La empresa pública postal mostró la resolución de la Junta Electoral Provincial de Badajoz, que autorizó a duplicar la documentación electoral de los perjudicados por el robo y activó un dispositivo especial para que puedan volver a votar.

Feijoo exige garantías

La presidenta de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, aseguró en un vídeo publicado en redes sociales que «alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir». «Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos», remarcó. Guardiola, además, volvió a denunciar que muchos solicitantes de voto por correo no tenían en su documentación la papeleta del PP. «Era la única que faltaba», destacó. Su número dos en el partido, Abel Bautista, aseguró que los robos obedecen a una estrategia «absolutamente orquestada».

El líder de esta formación, Alberto Núñez Feijoo, exigió al Gobierno que explique «cómo ha podido pasar algo así, por qué ocultó además intentos de robo en otras oficinas ya la semana pasada y por qué no ofrece garantías en un aspecto tan básico para preservar la salud democrática de nuestra Nación». Según fuentes de la Guardia Civil, el instituto armado informó de los robos en Talavera la Real y Villafranco del Guadiana. En ambos casos de han interpuesto denuncias.

Santiago Abascal, el líder de Vox, con mucha presencia en la campaña de su partido —ayer se manifestó desde Don Benito (Badajoz)— vinculó estos hechos delictivos al Gobierno, al que consideró «una mafia corrupta capaz de cualquier cosa, incluso de alterar procesos electorales para permanecer en el poder».

«No podemos permitir que la derecha y la ultraderecha, utilizando técnicas propias de la ultraderecha más rancia del mundo, intente sembrar dudas sobe un sistema absolutamente indiscutible como es el español», destacó el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.