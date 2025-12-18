El PP denuncia el robo de votos por correo en Extremadura

PP EXTREMADURA | EUROPAPRESS

El PP de Extremadura ha denunciado una estrategia «organizada» para robar el voto por correo que se ha traducido en la sustracción, esta madrugada, de los sufragios depositados en la oficina de Correos de Fuente de Cantos, así como en un intento de hacerlo también en Torremejía y Santa Amalia, en estos dos casos sin éxito debido a que las cajas fuertes estaban vacías.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer los hechos, aunque por el momento se desconoce la materia de lo sustraído. Según ha explicado el secretario general de los populares, Abel Bautista, algunas personas «de manera coordinada» han irrumpido en estas oficinas con el objetivo de sustraer estos votos, y ha pedido un procedimiento extraordinario para que los electores afectados no pierdan su derecho al sufragio.

«Esta noche han asaltado la oficina de Correos de Fuente de Cantos. Han robado los votos. Votos de ciudadanos de Fuente de Cantos de Bienvenida y de Calzadilla de los Barros», asegura la presidenta de la Junta, María Guardiola, que se ha pronunciado este jueves a través de sus redes sociales sobre estos hechos.

Unos votos, añade, que «nunca van a llegar a las urnas», lamenta la presidenta extremeña, que exclama que «están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos» a falta de tres días de unas elecciones «decisivas» que en las que «alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir».

«Alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad»

Ante esta situación, ha asegurado que «alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad; nos quieren silenciar; quieren elegir por nosotros; quieren robarnos nuestro futuro», ha señalado Guardiola, que ha asegurado que no va a quedarse «callada mientras pisotean los derechos del pueblo extremeño». «No lo vamos a permitir. ¡Basta ya!», ha remarcado.

Tras ello, ha señalado que este domingo, día de las elecciones, los extremeños tienen la respuesta en sus manos. «Este domingo somos nosotros quienes decidimos», y por ello les ha pedido que voten «masivamente, que las urnas se llenen de dignidad» y que su voz sea «tan atronadora que nadie pueda silenciarla».

El domingo, ha insistido, se defiende «más que un voto», se defiende la libertad, el futuro y la democracia. «Que vote cada uno al partido que quiera votar, pero que ejerza en libertad su derecho a voto, que no nos roben nuestro futuro», ha concluido.

Los populares reclaman a Interior que investigue los hechos

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido al Ministerio del Interior que investigue el «robo del voto por correo» en Extremadura y ha señalado que lo ocurrido evidencia que hay «interés» en «alterar» el resultado de las elecciones del próximo domingo.

Tellado considera que «el robo del voto por correo emitido por ciudadanos extremeños es un hecho de enorme gravedad», ya que, esos votos deben estar «debidamente custodiados en las oficinas de Correos». Por ello, el número dos de Alberto Núñez Feijoo ha exigido al Ministerio del Interior que «despliegue todos los medios necesarios para investigar lo sucedido e impedir que vuelva a repetirse».