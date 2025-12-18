La jueza de la dana cita a declarar a Feijoo el 9 de enero

Feijoo, ayer en el Congreso Kiko Huesca | EFE

La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha fijado para el viernes 9 de enero la declaración como testigo del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, en los juzgados de Catarroja (Valencia), según un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Esta citación, que la magistrada autorizó el pasado 12 de diciembre, respondía a la solicitud presentada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

La instructora justificaba su decisión en que el testigo podría «dar razón de los comentarios» que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pudo «haber hecho» el 29 de octubre del 2024 «a raíz de las conversaciones» con Pradas «sobre la información que iba recibiendo».

La magistrada recordaba en su resolución el criterio mantenido por la Audiencia de Valencia al ordenar la citación como testigo de la periodista que comió con Mazón, Maribel Vilaplana. Así —señalaba— si en ese caso se partía de una carta abierta de la periodista en la que «negaba todo tipo de conocimiento sobre lo que pudo decir el Mazón, aquí nos encontramos, no con una probabilidad, sino con una certeza, que se deriva de las manifestaciones públicas que efectuó Núñez Feijoo: 'El president de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real'».

En la misma diligencia de ordenación se ha fijado el lunes 12 de enero para la celebración del careo entre la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el que fue jefe de gabinete de Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat, José Manuel Cuenca.