Imputado el alcalde del PP en Jérica, Castellón, por agresión sexual a dos menores

Ayuntamiento de Jérica

Un juzgado de Segorbe investiga al alcalde del pueblo castellonense de Jérica, Jorge Peiró, del PP, por sendos delitos de agresión sexual a dos víctimas menores de edad, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La causa, añade el TSJCV, lleva abierta «desde hace unos meses» y la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Segorbe impuso en su momento al investigado medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de los dos denunciantes, que siguen vigentes actualmente.

El PP ha exigido su suspensión inmediata de militancia y le ha cesado como asesor en la Diputación de Castellón, declarando su «respeto máximo a la justicia y a la presunción de inocencia».