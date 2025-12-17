Los Mossos desalojan un antiguo instituto de Badalona ocupado por 400 personas

Los Mossos desalojan el instituto de Badalona donde vivían centenares de inmigrantes Albert Gea | REUTERS

Desde primera hora de la mañana, los Mossos han iniciado el operativo para desalojar a las 400 personas que desde hace un año viven en un antiguo instituto de Badalona abandonado y ocupado. Se trata del mayor desalojo efectuado nunca por la Policía catalana. El B9 es un edificio de titularidad municipal. La justicia autorizó su desocupación el viernes pasado, tras un largo proceso judicial. El asentamiento de migrantes se ha prolongado durante dos años. El instituto fue ocupado inicialmente por unas 150 personas, hasta las 400 actuales. En torno a las 7 de la mañana de este miércoles, las primeras personas han empezado a abandonar de manera voluntaria el inmueble. Cientos de personas se han concentrado en el entorno del instituto para hacer presión y tratar de evitar el desalojo. Antes de la entrada de los agentes, se han vivido momentos de tensión entre los grupos de apoyo y los Mossos.

El Ayuntamiento de Badalona llevó el caso al juzgado y la justicia autorizó el desalojo, basándose en un informe que alertaba sobre el riesgo estructural del edificio. El juzgado solicitó emplear la mínima fuerza posible y apeló al Ayuntamiento, gobernado por el PP con mayoría absoluta, para que atienda a la emergencia social. Colectivos sociales han denunciado que las personas desalojadas no tiene a donde ir y han reclamado una solución habitacional al ayuntamiento de Badalona. «Tal y como me comprometí, empieza la desokupación de los 400 okupas ilegales del B9», ha anunciado el alcalde, Xavier García Albiol, a primera hora de la mañana. El consistorio prevé derribar el inmueble para levantar una comisaría de policía. El operativo policial está dotado de unas 25 furgonetas.

La Federación de Asociaciones Vecinales de Badalona (FAVB) emitió en el día de ayer un comunicado en el que manifiesta que «la situación de las personas que malviven en el B9 es descorazonadora: muchas sin papeles, sin trabajo, sin derecho,... y en breve sin un techo para sobrevivir». «No es un problema solo de inmigración, es de pobreza, un problema de pobreza que cada vez se hace mayor», aunque también tilda de «insostenible» la situación del vecindario próximo al B9, pues «a medida que el número de personas ha ido creciendo en el interior, la convivencia con los vecinos se ha ido deteriorando».La FAVB admite que «es un problema difícil de resolver, pero hace falta comenzar a hacer alguna cosa porque cada vez tenemos más personas sin hogar y no todas son inmigrantes, pero sí que todas son pobres. La pobreza no hace más que crecer. Y en nuestra ciudad necesitamos políticas sociales, un plan de vivienda social y la voluntad de trabajar para reducir las desigualdades