La Fiscalía pide archivar el caso contra Errejón por presuntas agresiones sexuales a Mouliáa

Íñigo Errejón, en una imagen de archivo Alberto Ortega / Europa Press

La Fiscalía ha pedido archivar la causa contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, procesado por el juez por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliáa, al considerar que no hay indicios suficientes para formular escrito de acusación en su contra.

El Ministerio Fiscal entiende que, aun cuando ese auto «resulta completamente ajustado a derecho por cumplir la finalidad prevista y detallar los indicios sobre los que se funda, tales indicios resultan insuficientes como para formular escrito de acusación». Es por eso que la Fiscalía ha interesado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.

De esta forma, la Fiscalía no acusará a Íñigo Errejón quien por su parte recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del juez de procesarle por tres presuntas agresiones sexuales en octubre del 2021, que Mouiláa denunció en octubre del 2024 y por las que esta actriz pide una pena de tres años de cárcel.

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, «por educación» invitó al dirigente a que la acompañara.

El juez consideró en el citado auto que «los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental». Por ello, entendía que el procedimiento no podía «ser archivado en esta instancia».