Feijoo reclama «coherencia» a los socios de un Ejecutivo «moribundo»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, reclamó este martes «coherencia» a los socios del Gobierno «moribundo» de Pedro Sánchez para que dejan de «mantener» a un Ejecutivo «rodeado por la corrupción, el machismo y la extorsión». Insistió en que «si al menos un solo grupo» de los socios del Gobierno «fuera coherente con lo que dice, la moción de censura saldría». Según Feijoo, «nadie se cree a los socios» del Ejecutivo de Pedro Sánchez porque llevan más de un año «amagando y no dando». Algo que, según dijo, los convierte en cómplices del Gobierno.

En declaraciones a los medios en Zahínos (Badajoz), y respecto al balance del año ofrecido por Sánchez, Feijoo sostuvo que «el balance ya se lo hizo la UCO, la UDEF, los tribunales y las compañeras del partido que se han atrevido a denunciar los casos de corrupción del Gobierno». El único «balance real» para el líder del PP serían unas elecciones. Feijoo fue preguntado por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que afirmó que ante lo que ocurre en España no pueden ser «tibios», y respondió que él no ha sido tibio en su vida. Sería bueno, insistió, «que se pusieran de acuerdo los que quieren criticar», porque «unos dicen que soy muy duro y otros han dicho que soy tibio», aclarando que lo dicho por Ayuso «afecta a todos», también a votantes del PSOE que «no pueden seguir votando al partido de Sánchez si quieren mantener su partido en el futuro».

Difícil mayoría absoluta

Feijoo se refirió a las elecciones de este domingo en Extremadura y afirmó que pueden abrir un «efecto dominó» para que España salga del «pantano de corrupción, machismo y extorsión». Situó el listón del el PP en «tener más votos que toda la izquierda» e hizo un llamamiento a Vox para no «bloquear la gobernabilidad» si eso ocurre. Rebajaba así las expectativas de un triunfo aplastante. Aseguró que el PP y su candidata, María Guardiola, van a «seguir trabajando hasta el domingo» para obtener «el mejor resultado posible», siendo consciente de que en la «España actual» es «muy difícil conseguir una mayoría absoluta».