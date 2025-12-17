Detenido en Madrid un joven de 23 años por matar a su madre asestándole más de 50 puñaladas

EMERGENCIAS MADRID | EUROPAPRESS

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven como presunto autor de la muerte de una mujer de 49 años apuñalada esta madrugada en el interior de un domicilio del distrito madrileño de Tetuán. Según fuentes policiales, el autor de los hechos sería el propio hijo de la víctima, de 23 años. Ambos eran de nacionalidad boliviana y vivían juntos en el mismo domicilio.

Las fuentes consultadas señalan a Efe que el joven cogió un cuchillo pequeño de la casa pasada la medianoche y asestó a su madre más de 50 cuchilladas, sobre todo en cuello y espalda, aunque el presunto parricida se ensañó por el resto del cuerpo, también en el pecho y abdomen.

Según ha informado el Cuerpo, tras recibir aviso por parte del CIMACC-091, varios indicativos se personaron inmediatamente en la vivienda donde encontraron a la víctima con varias heridas de arma blanca en el cuello y la espalda, y sin signos de vida, constatando los servicios sanitarios su fallecimiento.

En el lugar localizaron al presunto responsable, procediendo a su detención por un delito de homicidio. Además de indicativos del Grupo de Atención al Ciudadano, se desplazaron agentes del DEVI de Policía Científica, así como del grupo V de Homicidios, quienes se hacen cargo de la investigación.

En concreto, el suceso ha tenido lugar sobre las 00.45 horas en una vivienda del número 267 de la calle Bravo Murillo, en el barrio de Tetuán.

El supervisor de guardia de Samur-PC, Emilio Benito, explicaba que a la llegada de la Policía -la primera en personarse- la víctima «se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria», tras lo que los agentes han iniciado maniobras de reanimación.

Con todo, la mujer estaba «prácticamente exsanguinada», según ha indicado, y, tras media hora de intentos, el servicio certificaba su muerte.