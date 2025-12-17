El Constitucional mantiene la inhabilitación de Junqueras, Turull, Romeva y Bassa

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el secretario general de Junts, Jordi Turull Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El pleno del Tribunal Constitucional rechazará los recursos del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los ex consejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, condenados por el intento secesionista de octubre del 2017. Las defensas de los políticos independentistas inhabilitados por el Tribunal Supremo (en el caso de Junqueras, hasta el 2033) habían pedido a la corte de garantías que dejara en suspenso estas penas, después de que el TC avalara la ley de amnistía a finales del pasado mes de junio.

Los magistrados tienen previsto, ahora sí, resolver estas cuestiones una vez que el pasado pleno acordó retirar in extremis los borradores de los ponentes. El presidente Cándido Conde-Pumpido, José María Macías y César Tolosa eran partidarios de rechazar la suspensión cautelar reclamada por los líderes del procés, en función de la naturaleza de la pena y su duración. En el caso de Junqueras, porque podría suponer «una grave perturbación del interés general» ante la posibilidad de que pueda ocupar un cargo público aprovechando esta circunstancia. El tribunal tampoco accedió a levantar la orden de detención en España que le pidieron Puigdemont y otros dos ex consejeros, Toni Comín y Lluís Puig, antes de resolver si les aplica la amnistía.