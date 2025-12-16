Sumar no se plantea salir del Gobierno pero exige una reunión urgente con el PSOE

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

Los partidos que ostentan los ministerios de Sumar (Movimiento Sumar, IU, Comunes y Más Madrid ) han reclamado al PSOE una reunión urgente de la coalición para salvar y reimpulsar la acción del Gobierno y mejorar su funcionamiento, descartando ruptura pero sin renunciar a una remodelación del Ejecutivo, tras la «decepción» ante la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, este lunes.

«No nos cabe en la cabeza que los dos socios de Gobierno no se reúnan. No contemplamos la posibilidad de que ante una solicitud de reunión esta no se produzca», han trasladado este martes en rueda de prensa dirigentes de estas formaciones: Enrique Santiago (IU), Lara Hernández (Movimiento Sumar), Gerardo Pisarello (Comunes) y Tesh Sidi (Más Madrid).

En rueda de prensa en el Congreso, Santiago ha expresado la contrariedad y preocupación del socio minoritario de la coalición al percibir al PSOE «totalmente paralizado» y enredado en una situación interna «inaceptable» ante casos de presunta corrupción y acoso sexual en sus filas.

Santiago ha criticado que el presidente ayer desperdició una oportunidad de anunciar medidas de regeneración para salir de esta crisis, aunque ha reivindicado que el Gobierno progresista tiene que mostrar que merece la pena en el año y medio de legislatura que resta.

«Queremos salvar al Gobierno»

Además, han reclamado a los socialistas consensuar medidas de calado político, como una reforma de la Ley estatal de Vivienda, prorrogar los 600.000 contratos de alquiler que vencen este año y mantener la suspensión de desahucios a familias vulnerables que expiran este año, entre otras medidas.

Fuentes del espacio han advertido de que Sumar quiere «salvar al Gobierno», en el que no están como «palmeros», pero no van a cargar con la crisis interna del PSOE ni sostener a «corruptos y puteros».

En este sentido, han ahondado que se necesita un giro para el tramo final de mandato con políticas concretas, que permitan recuperar la confianza de las bases progresistas e impedir que lleguen PP y Vox a la Moncloa. «Tenemos la obligación política de empujar, junto con los socios», han agregado.

Podemos cree que la situación no se arregla con reuniones

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que la situación del Gobierno por los supuestos casos de corrupción en su entorno no se arregla con reuniones con los socios. A su juicio, la coyuntura que atraviesa el Gobierno solo puede reconducirse con una izquierda «transformadora» y «fuerte» que enfoque sus políticas en mejorar la vida de la ciudadanía.

«Hay que ser igual de firmes contra la corrupción del PSOE que contra la corrupción del PP y de Vox; da igual quien cometa el machismo, hay que apartar a los agresores, no cabe ningún tipo de impunidad», ha declarado. Una posición, ha dicho, por la que su formación ha sido «señalada», por decir que este Gobierno «no está haciendo ninguna de las cosas por las que le votó» la ciudadanía en las pasadas elecciones.

El PP presiona a los socios

Por el contrario, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado duramente contra los socios del PSOE por no romper con el Gobierno de Pedro Sánchez y les ha emplazado a pensar «cuánto tiempo van a seguir sosteniendo la corrupción» y «los acosos sexuales».

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Muñoz ha señalado que la legislatura está «paralizada» y el Gobierno ni siquiera ha presentado los Presupuestos Generales en la Cámara. A su entender, solo por eso deberían disolverse las Cortes y convocarse elecciones. También ha expresado su «asombro» por las declaraciones de Gabriel Rufián (ERC) pidiendo una reunión con Sánchez porque no quiere seguir pasando «vergüenza» cuando esto lleva «dando vergüenza dos años».