El PP acusa a Sánchez de encubrir la corrupción y Sumar ve «insuficiente» su intervención, pero no le retira su apoyo

La vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, en rueda de prensa en la sede de Génova tras la comparecencia de Pedro Sánchez. MARISCAL / EFE

La vicesecretaria de regeneración institucional del PP, Cuca Gamarra, acusó a Pedro Sánchez de ofrecer un «mitin» en la Moncloa y dijo que su balance del 2025 se puede resumir en «corrupción», «parálisis» y «retroceso para las mujeres».

La dirigente del PP subrayó que ese «mitin» es «insuficiente» y ha dicho que «tiene que rendir cuentas en el Parlamento». Por eso, retó a Sumar a apoyar la petición del PP para que Sánchez comparezca ante el pleno del Congreso antes de fin de año para dar cuenta de la «corrupción sistémica» que hay en su entorno. «Menos palabras y más hechos. Menos de boquilla y más actuar políticamente», espetó a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Gamarra indicó que este año Sánchez ha sido «el encubridor de la corrupción» y también le acusó de «tapar» los «chanchullos de las primarias» del PSOE y de ser el «encubridor de todos aquellos que se bajaban la bragueta en Moncloa para acosar a las mujeres de su propio partido».

Desde Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, dijo que la comparecencia de Sánchez es «insuficiente» y le avisó de que «el inmovilismo no es una opción», al tiempo que insistió en pedir «un cambio en profundidad» en el Ejecutivo. «No ha dado una respuesta a esta pregunta que nosotros hemos lanzado y que está todo el mundo esperando en la calle, que es ¿qué se va a hacer a partir de ahora para relanzar la legislatura?», señaló. Pero en ningún momento deslizó la posibilidad de que Sumar abandone el Ejecutivo de coalición.

Gabriel Rufián, de ERC, pidió una reunión «a la cara» con Sánchez, para que le explique «qué piensa hacer para regenerar su partido y su Gobierno», pues considera que «se han encontrado cosas» en los casos de corrupción y «hablar de una conspiración» o recurrir al «y tú más» ya «no cuela».

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, afirmó que el Gobierno es un «cadáver» por los casos de corrupción y acoso en las filas del PSOE. Sobre la remodelación del Gobierno que pide, Yolanda Díaz, dijo que la situación es «tan grave» y «tan podrida» que una crisis en el Ejecutivo «no va a cambiar absolutamente nada».