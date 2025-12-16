Los bomberos recibieron la orden de retirada del barranco del Poyo a las 14:42h

Vehículos cubiertos de barro e inmuebles destrozados, junto al barranco del Poyo en Paiporta. Kai Forsterling | EFE

La jueza de Catarroja continúa recopilando información de la gestión de la dana del pasado año, aportando como última novedad unos audios en los que se evidencia que los bomberos recibieron la orden de retirarse del barranco del Poyo a las 14:42 horas de aquel día. Este casi centenar de conversaciones, a las que ha tenido acceso RNE, han sido incorporados por la Generalitat Valenciana que, según declaró la exconsejera Salomé Pradas este lunes, no pidió la retirada de los bomberos forestales en aquella jornada.

Lo que sí recoge estas grabaciones es que el Gobierno autonómico solicitó al Consorcio Provincial de Bomberos que enviase una unidad de vigilancia ante la alerta hidrológica decretada a las 12:20 horas. En ellas, se pueden escuchar las comunicaciones entre los bomberos y la central hasta las 15:30 horas, incluido el momento en el que se ordena la desmovilización de la unidad que vigilaba el barranco del Poyo.

Según la documentación incorporada a la causa, los técnicos de Emergencias pidieron a las 12:43 horas que se movilizara una dotación para vigilar el cauce a la altura de Torrent, Picanya y Paiporta. La unidad salió a las 13:05 y realizó dos inspecciones: en la primera se detectó una lámina de agua de entre 70 y 80 centímetros, mientras que en la segunda, alrededor de las 14:40 horas, el nivel había descendido hasta unos 40 centímetros. Una de las llamadas aportadas revela el momento en el que la unidad de bomberos forestales de Buñol solicitan instrucciones:

—Atención central, si recibes a Bravo Víctor Buñol [la unidad de bomberos]. —Adelante. —Sí, central. Nos encontramos en la escala de la A-43 en Buñol y el nivel ha bajado considerablemente. Habrá unos 40 centímetros. ¿Tenéis instrucciones para nosotros? —Recibida información. Voy a consultar a los mandos a ver si me indican otra cosa. —Vale, recibido para Buñol. Confirmación de la desmovilización Bravo Víctor Buñol para Central —Sí, adelante para Buñol, retiraros a base —Vale, recibido; cuando puedas me pasas el número de servicio por favor. —Número de servicio: 16-4-2-5. Uno, seis, cuatro, dos, cinco... —Uno, seis, cuatro, dos, cinco para Buñol. Gracias.

La retirada, sin embargo, ha derivado en un cruce de versiones entre el Consorcio Provincial de Bomberos y los técnicos de Emergencias de la Generalitat. Mientras estos últimos sostienen que no ordenaron la desmovilización ni fueron informados de ella, los bomberos aseguran que actuaron ante la falta de nuevas instrucciones y que comunicaron su retirada a través de un canal de radio compartido entre agencias.

En su declaración ante la jueza, el sargento coordinador que ordenó la retirada justificó la decisión en la ausencia de directrices del centro de emergencias y en la situación de «guardia desbordante» que se vivió desde primera hora de la mañana, lo que, según explicó, impidió registrar todos los movimientos en el sistema. Emergencias, por su parte, sostiene que el canal de radio utilizado por los bomberos no es el habitual de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y que, por tanto, no fue monitorizado.

Los audios también reflejan que durante esas horas ya se estaban produciendo inundaciones, rescates y desbordamientos en otros puntos de la provincia, como Carlet y Utiel, donde las grabaciones evidencian que Emergencias sí era conocedor de los primeros rescates en esta zona. Aun así, cuando la riada llegó al barranco del Poyo pasadas las 17:00 horas, ya no había ninguna unidad vigilando el cauce, un extremo clave en la investigación judicial sobre la gestión de la emergencia que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.