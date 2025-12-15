Muere Peixoto, el terrorista implicado en el secuestro, tortura y asesinato de tres jóvenes gallegos cuya desaparición jamás ayudó a resolver

Óscar Beltrán de Otálora COLPISA

Sufrió un atentado del Batallón Vasco Español en 1979 y fue candidato de HB al Parlamento Europeo en 1987

15 dic 2025 . Actualizado a las 19:15 h.

El que fuera histórico miembro de ETA José Manuel Pagoaga Gallastegi, Peixoto, falleció este domingo en el sur de Francia tras una larga enfermedad. Este terrorista, nacido en Mondragón, formaba parte de la banda vasca

