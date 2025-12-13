Feijoo recrimina a Sánchez que encubra «a corruptos y machistas» y pide elecciones generales

PP / David Mudarra | EFE

La explosión de la corrupción y de los casos de presunto acoso sexual en los últimos días, a apenas una semana de las elecciones en Extremadura, muestra hasta qué punto el PSOE «es un partido degenerado a imagen y semejanza de Pedro Sánchez, que se lo ha apropiado, como también se quiere apropiar de España y de sus instituciones», ha asegurado este sábado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. «Han tratado de encubrir a todos sus corruptos, a Koldo, a Ábalos y a Cerdán, hasta que se ha desbordado y han tratado de encubrir a los machistas que vejaban a las mujeres del PSOE mientras nos querían dar lecciones a todo el mundo. ¿Se puede ser más cínico?», se ha preguntado Feijóo en Navalmoral de la Mata (Cáceres), donde ha participado en un mitin con la candidata popular a los comicios autonómicos, María Guardiola.

Feijóo considera que la corrupción y el machismo son «estructurales» en todo el Gobierno. «No son tres, ni cuatro, ni diez golfos, son todos sus colaboradores. Ascendieron en Ferraz y Moncloa, y llegaron a vicepresidencias, ministerios y organismos clave del Estado», ha apuntado el líder del PP, que ha señalado al presidente por intentar tapar el reparto de «billetes de 500 euros en Ferraz», «que su hermano estaba en La Moncloa y cobraba de Extremadura» o «los negocios que financiaron su campaña en las primarias del PSOE». «¿Qué más tapa Pedro Sánchez cuando dice 'no lo recuerdo, no me consta'?», ha subrayado.

El líder del PP ha acusado a Sánchez de «mentir, colocar familiares, utilizar las instituciones en beneficio propio y descomponer la Fiscalía General del Estado». «Estaban convencidos de que podían hacerlo todo, de que todo estaba permitido para ellos. Por eso comenzaron a robar desde el primer día en que llegaron al poder, en 2018, mientras Ábalos le hablaba de decencia a Rajoy. Nosotros somos más honorables, responsables y coherentes que el presidente del Gobierno», ha proclamado Feijóo, que ha acusado a Sánchez de intentar callar «a los jueces, a la UCO, a la Policía, a los medios y a la oposición». «Siempre han creído que tenían impunidad, una impunidad hasta la depravación, que podían pasar por encima de todos», ha recordado. «Pero ante sus ansias de impunidad, va a ganar la verdad, la justicia y nuestros votos», ha contrapuesto.

Además de criticar al Gobierno y al PSOE, Feijóo ha querido mandar un mensaje a Vox. Las encuestas adelantan que el PP ganará las elecciones extremeñas, pero sin mayoría absoluta, y en ese escenario necesitará el apoyo del partido de Santiago Abascal o su abstención, si Guardiola logra más escaños que toda la izquierda. De esa forma, y sin citarlos explícitamente durante su intervención, el jefe de la oposición ha atacado a Abascal por «bloquear» la alternativa. «El objetivo de la política es servir a la gente, no es un juego para ver cómo te puedo fastidiar», ha opinado el líder del PP, que cree que Vox considera Extremadura como «un tablero donde jugar batallitas de fuera y echar pulsos».

«Extremadura puede marcar el camino de la limpieza, de la decencia, del crecimiento, de la normalidad, del buen Gobierno, de la política que sirve y que necesita la gente», ha indicado Feijóo, que ha pedido a los extremeños el voto para María Guardiola «si quieren que Extremadura avance, que haya un Gobierno estable y si quieren limpieza en la política y que haya presupuestos». También ha resaltado la importancia de los camicios en Extremadura, que serán «el primer paso del cambio que necesita España».