El alcalde socialista de Almussafes denunciado por acoso sexual dimite de todos sus cargos pero seguirá en el Ayuntamiento

GVA | EUROPAPRESS

Toni González, el alcalde de Almussafes, afrontaba sus últimas horas al frente de la dirigencia del PSPV tras la investigación abierta por una denuncia de acoso sexual y laboral. Diana Morant, la ministra y también secretaria general de los socialistas valencianos, le había pedido que abandonara todos sus cargos. A través de un comunicado, ha anunciado que deja todos sus cargos orgánicos, pero seguirá en el Ayuntamiento de la localidad de La Ribera. Ahora, sin embargo, en el grupo Mixto.

González afirmó que ha tomado esta decisión «tras una profunda reflexión con sus compañeros». La salida de la Ejecutiva también implicará la suspensión de militancia «Esta dolorosa decisión me permitirá defender mi honorabilidad ante la denuncia falsa que he recibido sin que ello suponga un perjuicio al partido en el que he militado y llevo en lo más profundo de mi corazón».

González es la mano derecha en la ejecutiva provincial del partido de Carlos Fernández Bielsa y forma parte también de la dirección autonómica como secretario de Automoción y Sectores Productivos. De hecho, es también presidente de la Asociación de Ciudades Españolas del Sector Automoción y Componentes (Aceac). Esta responsabilidad, sin embargo, no depende de su posición en el PSPV.

La información, adelantada por la cadena Ser y confirmada también por LAS PROVINCIAS, es el primer paso de los socialistas para abordar esta enorme crisis en la reputación de la organización. Fuentes del partido añaden, además, que si el alcalde se opone a abandonar la Ejecutiva, el propio partido lo expulsará.

El secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, por su parte, lanzó este sábado un mensaje rotundo de condena ante los casos de corrupción y machismo conocidos en los últimos tiempos. Sin embargo, evitó referirse de manera explícita al último supuesto, el de la investigación abierta en el partido contra el alcalde de Almussafes, Toni González.

El también alcalde de Mislata ha asegurado que «no existe justificación posible ni margen para la tibieza» y ha subrayado que estos comportamientos -sin especificar cuáles- «no tienen cabida en la sociedad y mucho menos en nuestro partido».

Durante su intervención en el comité comarcal de la Ribera Alta, celebrado este sábado en Benifaió, Bielsa afirmó sentir «una indignación absoluta y una vergüenza profunda» y recalcó que «ni la corrupción, ni los machistas, ni los puteros, ni quienes abusan de las mujeres pueden formar parte de un proyecto político democrático, feminista y decente».

«El PSOE es otra cosa», remarcó Bielsa, quien insistió en que tolerar este tipo de comportamientos «sería traicionar principios básicos y faltar el respeto a la ciudadanía». «Los socialistas condenamos estas actitudes con toda firmeza, sin matices, sin excusas y sin mirar hacia otro lado», añadió.

Bielsa defendió la fortaleza del proyecto socialista y ha reivindicado la defensa irrenunciable de los servicios públicos, con especial atención a la sanidad pública, recordando que la Ribera fue «el laboratorio del modelo privatizador del PP». Bielsa acusó al PP de ser «incompetente y subordinado a la ultraderecha» y reiteró el objetivo de «recuperar la Generalitat y la Diputación».