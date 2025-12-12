Yolanda Díaz exige a Sánchez una reacción y un cambio profundo en el Gobierno: «Así no podemos seguir»

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reclamado al presidente del Gobierno que acometa un «cambio profundo en el Gobierno» y que actúe ya con medidas anticorrupción, dado que el Ejecutivo «así no puede seguir».

«Se acabaron las reflexiones, las reformas cosméticas. He hablado con el presidente. Toca actuar. Toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de Gobierno. Así no se puede continuar. Lo que está pasando es muy grave», ha advertido en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, tras los casos de presunta corrupción que afectan al entorno del PSOE.

La vicepresidenta ha pedido además una auditoría «inmediata» de todas las empresas de la SEPI tras la detención del que fuera presidente de este holding público Vicente Fernández.

Vicente Fernández, expresidente del SEPI: De una segunda absolución a una nueva detención C. Peralta

Yolanda Díaz ha recalcado que no le compete a ella decidir si tiene que haber elecciones anticipadas, dado que es respetuosa con las atribuciones del presidente, pero ha insistido en que el Ejecutivo «tiene que ser reformulado en profundidad».

Además, ha instado al PSOE a dar explicaciones por estos casos y tomar decisiones, dado que estar callados no beneficia a nadie. «Este punto es de inflexión, no hay marcha atrás, toca actuar y dar limpieza absoluta». Es más, ha agregado que si ella fuera presidenta, estaría «compareciendo en estos momentos».

Cuestionada sobre su posición crítica puede enfadar a su socio de Gobierno, Díaz ha sentenciado que no se va «a callar» por mucho que pueda incomodar sus palabras al ala socialista y que si no les gusta al PSOE su manera de hacer política, «está en la mano» del presidente que ella sea o no ministra de Trabajo.

«Lo que estamos viviendo es una indecencia»

En un tono duro, la también ministra de Trabajo ha alertado, el mismo día en que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, que el «deterioro es mayúsculo».

La UCO entra en Hacienda, Transición Ecológica y Correos para reclamar documentación sobre contratos amañados Gonzalo Bareño

«Lo que estamos viviendo es una indecencia. Una indecencia de arriba a abajo», ha exclamado la vicepresidenta para reconocer que es «frustrante» tener que abordar este tipo de polémicas cuando viene de proponer hoy mismo el salario mínimo interprofesional.

Por tanto, ha reafirmado que se tiene que actuar y si «uno quiere cumplir, tiene que dar la cara» porque hay un «hastío que no se puede más» de que todo lo tape la «corrupción», los «puteros» o el «machismo».

Denuncias por acoso sexual

Respecto a las denuncias por acoso sexual en las filas socialistas, Yolanda Díaz ha manifestado que sin conocer los casos y desde el respeto a una formación, «parece que a todas luces no se han hecho bien» en el seno del PSOE.

El PSOE tilda de grave el caso Salazar, pero no lo denunciará ante la Fiscalía C. Peralta

En contraposición, ha reivindicado que ella compareció y expulsó «inmediatamente» de las filas de Sumar al exportavoz parlamentario en el Congreso Íñigo Errejón cuando fue denunciado por presunto acoso sexual.

«Yo creo que hay desolación. Es que es intolerable (...) es que las mujeres estamos ya hartas (...) Yo con todo el cariño a los compañeros del PSOE les pido que esto tiene que acabarse en nuestro país, tienen que hacer limpieza de arriba a abajo», ha enfatizado para apuntar también que ya ha hablado de este asunto con Sánchez y volverá a hacerlo en los próximos días.